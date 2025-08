Ucraina, Medved provoca, Trump risponde: “Schiero due sottomarini nucleari in regioni appropriate”

Alta tensione Usa-Russia

Il presidente Usa ha da poco fissato la data dell’8 agosto come nuovo termine per la sua minaccia di ripercussioni economiche su Mosca in caso di mancati progressi verso la pace in Ucraina. Ma l'ex presidente russo prende male l'ultimatum e ha attaccato

Il presidente Usa Trump ha da poco fissato la data dell’8 agosto come nuovo termine per la sua minaccia di ripercussioni economiche su Mosca in caso di mancati progressi verso la pace. Ma per ora dal Cremlino rispondono picche: non sembrano arrivare segnali di apertura, e la guerra ordinata da Putin continua in tutta la sua atrocità. Di più sono apparse una provocazione le parole su X di Medvedev, numero due del Consiglio di Sicurezza russi. E hanno mandato Trump su tutte le furie.

Il post di Medvedev contro Trump

Medvedev ha scritto che ogni nuovo ultimatum lanciato da Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina “era una minaccia e un passo verso la guerra” con gli Stati Uniti. “Se alcune parole dell’ex presidente della Russia innescano una reazione così nervosa del presuntuoso presidente degli Stati Uniti, allora – si legge nel post – significa che la Russia sta facendo bene e continuerà sulla sua strada”. Parole arrivate dopo il nuovo ultimatum di Trump a Putin per porre fine al conflitto in Ucraina.

Trump a Medvedev: “Le sue parole sciocche e incendiarie”

Queste parole sono una provocazione agli occhi di Trump che ha risposto immediatamente: “Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex presidente Dmitry Medvedev, che ora è vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle regioni appropriate. Nel caso in cui queste dichiarazioni sciocche e incendiarie fossero qualcosa di più di semplici parole”. Lo ha annunciato in un post su Truth social il presidente americano., scondo cui “le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate: spero che questo non sia uno di quei casi”. Ieri l’ex presidente russo aveva evocato i missili atomici dell’ex Unione Sovietica.

Trump: La guerra in Ucraina assurda

Trump ha poi definito «assurda» la guerra in Ucraina «che è già costata troppi morti inutili». In un post su Truth, ha scritto di essere stato «appena informato che quasi 20.000 soldati russi sono morti questo mese». La Russia, ha aggiunto, «ha perso 112.500 soldati dall’inizio dell’anno. Sono tanti morti inutili! Anche l’Ucraina, tuttavia, ha sofferto molto. Ha perso circa 8.000 soldati dal 1 gennaio 2025, e questo numero non include i dispersi». «L’Ucraina ha perso anche civili, ma in numero minore, a causa dei razzi russi che si sono schiantati su Kiev e altre località ucraine. Questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere: questa è la guerra di Biden, non di «TRUMP». Sono qui solo per vedere se posso fermarla!»