Putin vuole la pace, ma alle sue condizioni. Zelensky: “Se Putin è sincero, pronti ad incontrarlo”

Lo "zar" torna ad esternare

Il leader del Cremlino vuole le cinque regioni ucraine e considera l'Ue fallita. Il presidente di Kiev rilancia e apre a un negoziato

Vladimir Putin torna ad esternare, dice di volere una pace duratura, ma alle sue condizioni, accusa l’Europa di avere perso sovranità e credibilità, e annuncia che la guerra iniziata ormai da tre anni e mezzo la sta vincendo la Russia. L’occasione è stato l’incontro con il presidente della Bielorussia (di fatto una sua colonia), Alexander Lukashenko. Zelensky, con senso diplomatico e abilità, si è detto disponibile comunque ad incontrare il rivale.

Le parole di Putin

“Abbiamo bisogno di una pace duratura, stabile, su basi solide che soddisfino sia la Russia che l’Ucraina”, ha detto il numero uno del Cremlino. Che, tradotto, significa l’annessione delle cinque regioni che Mosca reclama come sue e che oggi sono sotto l’egida di Kiev. Lo “zar”, ha poi annunciato che l’esercito russo ha ricevuto in dotazione il primo missile balistico ipersonico Oreshnik. “Abbiamo il primo missile Oreshnik prodotto in serie. E’ già in servizio con le truppe“.

La critica feroce all’Europa

Putin non ha perso occasione per criticare l’Unione Europea: “Era già chiaro che l’Unione Europea, l’Europa, mancava di sovranità e oggi è diventato evidente che non ne ha affatto. La sovranità gioca un ruolo chiave, anche per lo sviluppo economico. E a ciò seguiranno, nella situazione critica che si è verificata, perdite economiche”, ha rincarato la dose il numero uno del Cremlino.

Una citazione stile Gomorra

Putin ha poi detto, rispetto all’Ucraina, che, “ci stiamo solo riprendendo ciò che è nostro”, con una citazione involontario della serie Gomorra. E parlando più nel dettaglio del conflitto in corso, ha proseguito affermando che, “- “Le nostre truppe stanno avanzando lungo l’intera linea di contatto bellico: nella zona di confine, nella Repubblica di Donetsk, a Luhansk, a Zaporozhye e a Kherson”.

Zelensky pronto all’incontro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto alle ultime dichiarazioni del presidente russo ribadendo la sua apertura ad un confronto con il presidente russo “in qualsiasi momento“. “Abbiamo ascoltato le dichiarazioni provenienti dalla Russia. Se questi sono segnali di una reale volontà di porre fine alla guerra con dignità e stabilire una pace veramente duratura – e non un semplice tentativo di guadagnare tempo per la guerra o di ritardare le sanzioni – allora l’Ucraina ribadisce ancora una volta la sua disponibilità a incontrarsi a livello di leader in qualsiasi momento”, ha scritto su X Zelensky. “L’Ucraina chiede di andare oltre lo scambio di dichiarazioni e gli incontri a livello tecnico, puntando a colloqui tra leader. Gli Stati Uniti lo hanno proposto. L’Ucraina lo ha sostenuto. Ciò che serve è la disponibilità della Russia”, ha concluso il presidente ucraino.