Tre giovani rom rubano una Porsche e si ribaltano: un morto e due feriti gravi a Tivoli (video)

Incidente mortale nella notte a Tivoli, alle porte di Roma: tre ragazzi a bordo di una Porsche si sono schiantati contro il cancello di un’azienda in via Maremmana inferiore e l’auto si è poi ribaltata.

La segnalazione alla polizia è arrivata intorno alle 3.35. Sul posto i vigili del fuoco hanno liberati i tre giovani rimasti incastrati. Uno è morto poco dopo, mentre gli altri due sono stati trasportati all’ospedale di Tivoli e poi trasferiti all’Umberto I di Roma. I giovani viaggiavano senza documenti, mentre la Porsche è risultata rubata da un’officina dei dintorni.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il giovane rom morto nello schianto si chiamava Giacomo Halilovic e aveva 21 anni. Il giovane è giunto cadavere e i sanitari del nosocomio di via Parrozzani non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Si tratta di un 17enne e di un diciottenne A. S. di 18 anni: il minorenne ha una gravissima emorragia cerebrale ed è in pericolo di vita, mentre il maggiorenne ha riportato la frattura del bacino e altri traumi al torace e all’addome.

Stando ai primi accertamenti, i tre rom risiedevano in via Modesta Valenti, a Roma, un indirizzo virtuale nato con la giunta Gualtieri, generalmente assegnato ai senza dimora o a chi si trova a vivere in occupazioni irregolari, ma anche a immigrati richiedenti asilo. Una condizione che consente a chi è in condizioni di disagio socio-abitativo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale.