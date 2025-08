Tir invade la carreggiata ad Arezzo e investe un’ ambulanza e un camper: tre morti e diciotto feriti nell’impatto

Il tragico incidente

Le tre persone decedute erano nel mezzo di soccorso che transitava. La polizia stradale sospetta che la causa sia da addebitare a un sorpasso effettuato ad alta velocità. Disagi su tutto il perimetro autostradale

Tre morti e almeno 18 feriti, di cui uno in condizioni gravi. L’ incidente è avvenuto sull’autostrada A1 nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. Un tir ha invaso la carreggiata investendo un camper e un’ambulanza. Le tre persone che erano nel mezzo di soccorso sono decedute.

La dinamica dell’incidente mortale

Secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata opposta, travolgendo un secondo mezzo pesante, una roulotte e un’ambulanza in transito. All’interno del mezzo di soccorso viaggiavano le tre vittime accertate: si tratterebbe del conducente, di un soccorritore e del paziente trasportato. Il bilancio dei feriti, stando alle forze dell’ordine, è di almeno 18 persone. Sul posto sono intervenuti i mezzi di supporto da Firenze, oltre all’automedica di Arezzo, l’auto-infermistica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Attivato il protocollo delle maxi emergenze. Uno dei feriti sarebbe in condizioni gravi. Il tratto dell’A1 interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni.

La tragedia di Arezzo, code fino a sei chilometri

Una tragedia che sconvolge il mondo del volontariato. L’ambulanza è stata stretta tra uno dei camion e il new jersey ed è andata completamente distrutta. Tutta l’area interessata dall’incidente è stata perimetrata, in attesa dell’arrivo del magistrato, per i rilievi che dovranno stabilire come e perché il tir abbia invaso l’altra carreggiata. L’ipotesi più accreditata, secondo le prime ricostruzioni, è un sorpasso effettuato in eccesso di velocità ma tutto questo potrà essere stabilito solo dopo che la polizia stradale avrà effettuato le sue indagini.

Nell’area si registrano code di sei chilometri. Autostrade ha diffuso una nota nella quale si legge, che , “Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al km 339 in cui sono rimasti coinvolti un camion che ha effettuato un salto di carreggiata e più veicoli. Sono state istituite le uscite obbligatorie ad Arezzo in direzione di Firenze e a Valdarno verso Roma dove si sono formate code. A chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Valdichiana percorrere la Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdarno”.