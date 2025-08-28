Paura in alta quota, un guasto sulle montagne russe di Cinecittà World scatena il panico: in 15 bloccati a 20 metri da terra

Paura in quota

Paura in alta quota. Ma non in aereo in volo per un viaggio nazionale o internazionale che dir si voglia. E meno che mai per un’impresa di paracadutismo estremo da immortalare a favore dei social. No: niente di tutto questo. Ma, comunque, il drammatico resoconto he vede al centro della notizia di cronaca ben quindici persone, tra cui quattro minori, bloccate a circa 20 metri di altezza sulle montagne russe del parco divertimenti Cinecittà World a Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30 sulla giostra “delle cascate”, che si sarebbe bloccata per via di un guasto tecnico. Tanto che sul posto si sono precipitati immediatamente i tecnici del Parco.

Anche i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con un’autoscala per soccorrere le persone intrappolate, riportandole a terra in sicurezza. E sul posto sono giunti anche i tecnici del parco per valutare le cause del malfunzionamento. Al momento non si registrano feriti, e le operazioni di salvataggio procedono per mettere in salvo tutti i passeggeri. A quanto si apprende al momento, la giostra si sarebbe bloccata per via di un guasto. Sul posto anche i tecnici della struttura al lavoro alla ricerca di cause e spiegazioni utili.

Questa la cronaca e la sequenza dei fatti. Resta il punto. E il punto è che un guasto alle montagne russe di Cinecittà World ha bloccato diverse persone in quota per un problema tecnico al momento non meglio specificato. E che, poco dopo l’allarme, la Sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia con in supporto l’autoscala e il personale del Nucleo Saf.