Meloni a San Patrignano: «La droga fa schifo, rende schiavi. Ma chi cade nella dipendenza non è perduto: troverà aiuto» (video)

«Il tempo del coraggio»

La premier è stata accolta dall'applauso dei ragazzi della comunità: «Voi avete applaudito me, ma sono io che devo applaudire voi, siete persone che sono inciampate e si sono rimesse in piedi, e quando uscirete da qui voi avrete qualcosa da insegnare agli altri»

«La droga fa schifo, distrugge la vita, ti riduce schiavo». Giorgia Meloni l’ha scandito dal palco del Meeting di Rimini, dove ha messo anche il «coraggio di dire la verità» tra i «mattoni nuovi» con cui il governo sta costruendo il futuro dell’Italia. La premier, dopo il suo intervento, si è recata in visita alla comunità di San Patrignano, poco distante, dove quotidianamente viene data concretezza a un’altra certezza intorno alla droga espressa dalla premier: «Se cadi nella dipendenza non sei perduto», è stato il messaggio di Meloni, che ha ricordato l’impegno del governo per il recupero. «Noi – ha rivendicato – abbiamo fatto investimenti record su questo fronte e alle realtà di recupero voglio confermare che lo Stato c’è».

Meloni in visita a San Patrignano: «Potrete sempre contare sul governo»

Meloni lo ha ribadito anche durante la visita alla comunità. «Non è la prima volta che visito San Patrignano. È una realtà che potrà sempre contare sul governo italiano», ha detto la presidente del Consiglio, accolta anche qui da un caloroso applauso. «Voi avete applaudito me, ma sono io che devo applaudire voi, siete persone che sono inciampate e si sono rimesse in piedi, e quando uscirete da qui voi avrete qualcosa da insegnare agli altri», ha detto la premier, sottolineando che «ci vuole una grande forza, un grande coraggio, una grande umanità per fare il percorso che state facendo. Sappiate che io sono una persona che deve imparare qualcosa da voi».

Il messaggio della premier: «La droga fa schifo, ma se cadi nella dipendenza non sei perduto»

«Questo è il tempo del coraggio di affermare cose semplici, ma per troppo tempo negate da ideologie irragionevoli. Come che la droga distrugge la vita, ti promette qualcosa che non può darti e mentre lo fa ti riduce a uno schiavo. E che se cadi nella dipendenza, non sei perduto e se chiedi aiuto troverai qualcuno disposto a prenderti per mano, a condividere la tua lotta e le tue oscurità per costruire insieme un futuro di libertà», ha poi voluto ribadire Meloni anche sui propri social, pubblicando il video della sua visita.

«È quello che accade a San Patrignano, e in tutte quelle realtà che compongono lo straordinario mondo fatto di comunità, servizi, volontari e operatori che opera ogni giorno per restituire una speranza a chi l’aveva perduta. Oggi – ha sottolineato – lo Stato è al loro fianco, pur sapendo che la strada scelta sarebbe stata la più impervia e la più faticosa. Ma è una meravigliosa fatica, carica di amore, di speranza e di futuro».