I francesi bocciano Macron: l’84% dice no all’abolizione della Pasquetta, Bardella ritira la fiducia a Bayrou

Il sondaggio di Le Parisien

Dato impietoso per la proposta dell'esecutivo di cancellare la festività. Il primo ministro rischia la sfiducia in vista della legge finanziaria

I francesi che “si incazzano” direbbe Paolo Conte. L’idea di abolire alcune festività non piace ai transalpini. Lo conferma Le Parisien che, in un sondaggio, ha chiesto quale fosse la loro opinione sulla paventata ipotesi del governo Bayrou di abolire alcune festività, tra le quali la Pasquetta. Il risultato è stato impietoso. E nel frattempo il Rn annuncia che non voterà la fiducia al primo ministro sulal finanziaria.

Secondo un sondaggio Odoxa pubblicato lunedì da Le Parisien, i francesi sono in larga maggioranza contrari all’eliminazione di due giorni festivi, proposta dal primo ministro François Bayrou nel suo piano per risanare le finanze pubbliche. Il risultato è chiaro: l’84% degli intervistati è contrario, mentre solo il 16% è favorevole.

A metà luglio, il capo del governo ha proposto di eliminare il lunedì di Pasqua e l’8 maggio, giorno in cui si commemora la fine della Seconda guerra mondiale. Una misura, secondo Bayrou, destinata a generare 4,2 miliardi di euro dei 44 miliardi di risparmi che spera di ottenere nel bilancio 2026.

Nel sondaggio anche un no a Bayrou

I francesi interrogati da Odoxa hanno espresso un giudizio nettamente negativo sul primo ministro voluto da Emanuel Macron: quasi il 90% di loro ritiene che François Bayrou non sia più la persona giusta per far approvare il bilancio 2026.

Il no del Rassemblement National

L’ipotesi di abolire le due festività, soprattutto la Pasquetta, aveva subito trovato il netto dissenso da parte del Rassemblement National di Bardella e Le Pen.

Anche in sede europea erano state sollevate perplessità, con le critiche da parte del gruppo dei Conservatori di Ecr e del co-presidente Nicola Procaccini. La proposta di abolizione della Pasquetta è coincisa con un plebiscito, in un altro sondaggio, dei cittadini d’Oltralpe per il nuovo Pontefice, papa Leone XIV.

Bardella ritira la fiducia a Bayrou

“François Bayrou ha appena annunciato la fine del suo governo, minato dal suo immobilismo compiaciuto. RN non voterà mai la fiducia a un governo le cui scelte causano sofferenza al popolo francese. I nostri connazionali attendono un cambiamento e un ritorno alle urne: noi siamo pronti”. Lo scrive su X il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. La sua dichiarazione giunge dopo che il premier francese, François Bayrou, ha annunciato che chiederà un voto di fiducia l’8 settembre davanti all’Assemblea nazionale, che sarà riunita in seduta straordinaria. “Il nostro Paese è in pericolo perché siamo sull’orlo del sovraindebitamento”, ha dichiarato Bayrou.