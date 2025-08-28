Casa, droga e immigrazione: trova le differenze tra sinistra e governo. I due giorni terribili per Elly & co

Progressisti su Marte

La soluzione al rebus: Sala pensa a dare una casa al Leoncavallo, il governo alle giovani coppie; Lepore offre pipette per il crack, Meloni va a San Patrignano; Roma sconvolta dagli stupri di un rifugiato umanitario, il Pd va in pellegrinaggio dalla Ong

Maurizio Gasparri la sintetizza con una frase da settimana enigmistica: trova le differenze. Il rebus che propone il capogruppo di Forza Italia al Senato è, in realtà, piuttosto semplice, come dice lui stesso: «Trovare le differenze tra il centrodestra e la sinistra è facile, basta guardare la realtà». E la realtà è che «il centrodestra lancia il piano casa per le giovani coppie; la sinistra fa il bando su misura per dare una sede, probabilmente senza pagare nulla, agli occupanti del Leoncavallo, dediti nella loro storia a violenze, abusi ed evasioni fiscali di ogni tipo». Ma il “caso Leoncavallo” vs “case per le giovani coppie” è solo l’ultimo di una serie di esempi che si sono concentrati mirabilmente nell’arco di meno di due giorni e che hanno restituito la piena immagine di una sinistra che vive su Marte, ma si prende la briga di accusare il premier di «rimuovere il Paese reale», come ha sostenuto Elly Schlein.

Droga: pipette per il crack vs sostegno al recupero

A rendere plastica la differenza di pianeti tra sinistra e centrodestra ci sono, infatti, anche la questione droga e la questione migranti. Sulla prima la rappresentazione plastica di questa distanza siderale l’ha data la decisione del Comune di Bologna di offrire pipe in alluminio gratuite per inalare il crack. Una trovata geniale e a spese pubbliche in nome della riduzione del danno, di cui si è avuta notizia proprio nel giorni in cui Meloni si è recata in visita a San Patrignano, dopo aver scandito dal palco del Meeting di Rimini che «la droga fa schifo e rende schiavi», ma anche che chi cade nella tossicodipendenza non deve considerarsi «perduto» perché troverà chi è disposto ad aiutarlo. Dove l’aiuto, però, è quello a uscirne, non a drogarsi in maniera più igienica.

Pellegrinaggio dalla Ong immigrazionista vs sicurezza

L’altro caso da progressisti su Marte riguarda l’immigrazione. Mentre Roma – e non solo – veniva sconvolta dall’emersione di un secondo stupro, dopo quello di Tor Tre Teste ai danni di una sessantenne, commesso da un gambiano in Italia con il permesso umanitario, una delegazione del Pd si recava in visita sulla nave Mediterranea sottoposta a fermo amministrativo per aver violato le disposizioni sulle Ong. Sostanzialmente per ribadire che, ehi, qua devono poter arrivare tutti e per rilanciare la stucchevole polemica sul Almasri.

Pianeta Terra chiama Marte

Pianeta terra chiama Marte: ma davvero a sinistra pensano che le priorità degli italiani possano essere il Leoncavallo, la possibilità di farsi di crack con le pipette monouso e Almasri? O magari cittadini e cittadine sono più preoccupati di poter avere accesso a una casa, di sapere che un giovane finito nel baratro della droga sarà aiutato a uscirne e di poter portare il cane a spasso senza finire aggrediti dal primo sbandato strafatto che ha in tasca un permesso umanitario? La risposta, come dice Gasparri, è facile.