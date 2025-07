Roma, Rampelli: “Smontate le ‘carcasse green’ della Fao nel Parco dell’Appia Antica. Era ora”

Autorizzate da Zingaretti

“Il Parco regionale dell’Appia Antica, a due passi dal Mausoleo di Cecilia Metella ed esattamente nel Pianoro di Sant’Urbano, è stato liberato dalle orribili carcasse in ferro che vi campeggiavano dal 2021″. La notizia arriva da Fabio Rampelli, che si è a lungo impegnato per la rimozione.

Rampelli: smontate finalmente le carcasse ‘ecologiste’ della Fao

“Le aveva posizionate la Fao, non si sa bene come potessero essere state autorizzate posto che in un’area regionale protetta si fa fatica anche a piantare un ombrellone, ma tant’è”, spiega in una nota il vicepresidente della Camera. “La Fao le aveva dimenticate lì, il Parco pure, la gente ci aveva perfino fatto l’abitudine. Io no, tanto meno ho dimenticato che quello schifo dovesse essere rimosso dallo splendido parco della Capitale. Ho segnalato più volte questa follia e ora che finalmente ci sono dirigenti capaci ed efficienti al vertice del Parco dell’Appia Antica ce l’abbiamo fatta. Che alberi e non ferraglia siano ora piantati in quella radura spoglia. Grazie”.

Su Instagram le foto della rimozione

Così Rampelli sul profilo Instagram nel quale ha caricato le immagini delle 5 installazioni di ferro realizzate dalla Fao in occasione del G20 del 2021 per inaugurare le iniziative delle Green Cities. “Questi ecomostri nel parco archeologico più bello del mondo erano stati avallati dall’ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingarelli. La sinistra ovunque metta mano trasforma tutto in ruggine”.