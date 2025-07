Matteo Ricci interrogato per 5 ore dai pm. E resta sotto processo politico: il M5S non ha ancora sciolto la riserva

Il tribunale grillino

L'eurodeputato Pd si è detto soddisfatto per l'esito dell'interrogatorio fiume e pronto a tornare alla campagna elettorale. Ma dopo diverse ore dalla fine del faccia a faccia con gli inquirenti tutto tace dal fronte pentastellato. E anche da quello dem

È durato cinque ore l’interrogatorio dell’ex sindaco di Pesaro e candidato del Pd alla Regione Marche, Matteo Ricci, indagato nell’ambito dell’inchiesta “Affidopoli” per fatti relativi alla sua amministrazione. L’eurodeputato dem è stato ascoltato dalla pm Maria Letizia Fucci nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, cui sono affidate le indagini. Con lui c’erano il suo avvocato, Lucio Monaco, e il suo portavoce.

Matteo Ricci interrogato per cinque ore: «Sono molto soddisfatto»

«Sono molto soddisfatto: ho risposto a ogni domanda e ho raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati e rispetto alla mia attività da sindaco. Ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti e, anzi, ho portato un contributo ulteriore per l’accertamento della verità», ha detto Ricci al termine dell’interrogatorio, aggiungendo che «ora torno a fare campagna elettorale tra la gente e per la gente».

Ricci finora è stato l’unico degli indagati ascoltati a rispondere alle domande degli inquirenti: sia Stefano Esposto, presidente delle due associazioni no-profit destinatarie degli incarichi “sotto soglia”, sia Massimiliano Santini, all’epoca braccio destro del sindaco, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Ricci è indagato con le accuse di concorso in corruzione e falso.

Ricci resta sotto processo politico: il M5s non ha ancora sciolto la riserva

L’interrogatorio era atteso, in realtà, quasi più per ragioni politiche che per ragioni giudiziarie: si trattava della linea di demarcazione indicata dal M5S per sciogliere la riserva sulla conferma o meno dell’appoggio all’eurodeputato dem come candidato governatore. Diverse ore dopo la fine del lunghissimo interrogatorio, però, né dal M5S né dal Pd erano giunti commenti. Ricci, insomma, allo stato attuale resta non solo ancora indagato dal punto di vista giudiziario, ma anche imputato in attesa di giudizio dal punto di vista politico.