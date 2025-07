Migranti, dati choc: il 30% si ritira dalla scuola. Valditara zittisce la Schlein: “Classi separate, ma che razzismo!”

L'istruzione obbligatoria

“Oltre il 30%, quindi circa un terzo dei ragazzi stranieri, non completa la scuola dell’obbligo, questo “vuol dire che un terzo dei ragazzi stranieri non ha nessuna possibilità di inserirsi nel tessuto lavorativo della società italiana”. I dati clamorosi sono stati forniti oggi da Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito nel corso della sua intervista al Caffe’ della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). “Mi sono fatto dare da Invalsi – ha aggiunto – l’andamento dei ragazzi stranieri, sono dati che mi sono arrivati qualche giorno fa e che poi rendero’ noti alla stampa, sono veramente impressionanti”.

I migranti e la scuola dell’obbligo in Italia

Il tema, ovviamente, non è quello delle capacità personale degli studenti italiani rispetto a quelli stranieri, ma di integrazione, capacità e voglia di imparare l’italiano e ritagliarsi un ruolo da cittadini. Un tema su cui Valditara garantisce il massimo impegno del governo Meloni. “Sono stati stanziati 13 milioni di euro per potenziare la conoscenza della lingua italiana per i ragazzi stranieri di primo arrivo perché sono necessari degli insegnanti di italiano specializzati perché ci vuole una tecnica particolare, una pedagogia specifica. Facciamo frequentare loro matematica, storia, inglese insieme con tutti gli altri e li mettiamo in una classe apposita con un insegnante d’italiano specializzato per fare potenziamento, per fare in sei mesi quello che gli altri bambini hanno già accumulato in anni. Elly Schlein ha detto che questo è razzismo, che io mi dovrei vergognare. Questo è buon senso, questo – ha detto il ministro – è vero amore verso il prossimo, verso questi ragazzi. Altrimenti la scuola attuale, come l’hanno disegnata loro, fa sì che oltre un terzo dei ragazzi stranieri non termini il percorso scolastico e non abbia nessuna chance di inserimento nella nostra societaà”.

Alle superiori le cose si complicano