Crolla una giostra per bambini: in un video la caduta dei bambini. I feriti sono 23, tre quelli gravi

In Arabia Saudita

Un crollo improvviso, urla, panico, ragazzini scaraventati a terra con violenza. Per fortuna, per il momento, non si contano vittime, ma lo spavento è stato tanto, in un parco divertimenti a Taif, in Arabia Saudita, dove la giostra “360 Ride” è crollata improvvisamente durante il funzionamento. Il bilancio è di 23 feriti, di cui 3 in condizioni gravi. Il crollo è stato ripreso in un video diventato virale. Molti i bambini coinvolti.

La giostra crollata nel video di un passante