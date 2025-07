Cisl, Daniela Fumarola confermata segretaria: “Impegnarsi per le fasce deboli, da Meloni importante apertura”

Il congresso del sindacato

La leader sindacale ha apprezzato molto l'intervento della presidente del Consiglio. Per Luigi Sbarra sono state premiate la sua qualità e il suo impegno a favore della partecipazione

Silvia Fumarola è stata riconfermata, all’unanimità, segretario generale della Cisl, al termine del XX congresso Confederale che si è chiuso oggi a Roma al Palazzo dei Congressi dell’ Eur. E’ stato il Consiglio Generale della Confederazione, con 194 voti su 194, a rieleggere la segretaria nazionale.

Le parole di Fumarola: “Grazie alla Premier”

“Grazie a tutti voi. Grazie davvero per tutto quello che avete fatto e che farete. Voglio esprimere affetto e riconoscenza alle tante persone che hanno lavorato per questo Congresso. Agli operatori e alle operatrici della segreteria generale e dell’organizzativo, a tutti i contributi arrivati dai dipartimenti, all’energia che hanno saputo trasferire le donne e gli uomini di Via Po. Tutti, davvero tutti, voglio stringere in un ideale abbraccio”, ha detto Silvia Fumarola al termine del congresso.

“La premier Giorgia Meloni ha riconosciuto ha necessità di superare la logica dello scontro ideologico, rifondare il rapporto tra intesa e lavoro in modo collaborativo e ha manifestato apertura verso il dialogo sociale. Abbiamo accolto con soddisfazione il suo intervento, un impegno forte che metteremo già domani alla prova dei fatti” ha continuato Fumarola.

“Continuiamo a testimoniare, con i fatti, che un sindacato autonomo, responsabile e partecipativo può fare la differenza nella vita delle persone. Questo è il coraggio della partecipazione: la convinzione che, uniti, possiamo cambiare davvero le cose”, ha aggiunto la leader della Cisl.

Sbarra: “Riconosciuta la sua qualità”

“Auguri e congratulazioni a Daniela Fumarola per la bella e unanime elezione alla guida della Cisl. È un risultato importante, che riconosce la qualità del suo percorso, la sua autorevolezza e la capacità di rappresentare un progetto sindacale solido, innovativo, vicino ai bisogni concreti del mondo del lavoro”. Lo dichiara Luigi Sbarra, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud e predecessore della riconfermata segretaria.

“Un sindacato che mette al centro la persona, la contrattazione, la responsabilità sociale, il dialogo e la partecipazione come strumento di cambiamento. Fumarola saprà proseguire con equilibrio e passione il cammino di una comunità sindacale che da sempre coniuga idealità e pragmatismo, radicamento nei territori e capacità di visione strategica”, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.