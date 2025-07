“Adesso Pasta”: governo e nazionale di pallavolo insieme per il più italiano degli alimenti: al bando criminalizzazioni e luoghi comuni

"Integratore di felicità"

I ministro Lollobrigida e Abodi presentano lo spot a sostegno della dieta Mediterranea e di una filiera produttiva di primi piano: siamo i primi produttori al mondo, con un export al 60%

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, hanno lanciato oggi a Roma, presso il Circolo del tennis del Foro italico, il nuovo spot sull’alimento che più di tutti rappresenta l’eccellenza italiana: la pasta. Lo spot sarà in onda da settembre. Un’iniziativa, portata avanti con Ismea e la Federazione Italiana Pallavolo, che mira a sia a valorizzare l’intera filiera agricola e industriale, sia a concentrarsi sull’importanza dell’alimentazione italiana e mediterranea e alla relazione che ha con lo sport e le preparazioni atletiche.

“Adesso Pasta”: lo spot che promuove l’eccellenza del prodotto italiano e della dieta mediterranea

La campagna, lanciata congiuntamente all’hastag #AdessoPasta, così come nell’edizione del 2023, continua a promuovere a livello nazionale e non solo il simbolo della nostra cucina e della nostra tradizione. Testimonial, quest’anno, è la nazionale femminile di pallavolo che, dopo 29 vittorie consecutive, è in partenza per i mondiali che si terranno in Thailandia dal 22 agosto.

Un «integratore di felicità»

«La pasta, integratore di felicità», è lo slogan della campagna, che ha guarda anche al sostegno di un comparto produttivo di primo piano. L’Italia è leader globale nella produzione di pasta, destina al mercato interno il 40% del prodotto e ne esporta il 60%. Ma il primato non è solo produttivo: siamo anche i primi consumatori al mondo con una quota annua pro capite di oltre 23kg. Un alimento sano, sostenibile e a basso costo che tuttavia apporta numerosi vantaggi: energetica, leggera, versatile, stimola le endorfine e quindi il buon umore.

Lollobrigida: «Basta con la criminalizzazione dei prodotti del Made in Italy»

«Combinare la qualità nello sport e nell’alimentazione è un dovere. Basta – ha detto il ministro Lollobrigida – criminalizzare tutto ciò che fa parte della nostra alimentazione come pasta e vino. Siamo una delle nazioni più longeve, credo che siamo la nazione che sa vivere meglio e possiamo insegnarlo al mondo. Abbiamo uno stile di vita, quello italiano, che punta molto anche alla convivialità ed è ammirato ovunque».

Abodi: «Sport e alimentazione sono un connubio di benessere»

Alimentazione e pratica sportiva è un connubio indivisibile, ed entrambi sono veicoli per trasmettere l’italianità in tutto il mondo, elementi di soft power riconosciuti e nei quali non siamo secondi a nessuno. «È importante sottolineare il tema della felicità, che è indubbiamente fare attività sportiva e motoria, è alimentazione sana che ci consente di essere pronti a tutte le sfide – ha sottolineato il ministro Abodi – Occasioni come queste mirano a concentrarci sull’importanza delle piccole cose, come fare attività fisica o mangiare un piatto di pasta. Quello che arriva a tavola è il risultato dell’amore di chi, ad ogni livello, ci consente di avere il prodotto finito».

Cultura e identità, anche a tavola

Insomma, parafrasando Feuerbach, “siamo quello che mangiamo” è un concetto più che mai attuale, mangiare non è un fatto neutro ma plasma chi siamo, come viviamo e forse anche come pensiamo, andando ad agire su corpo e spirito. L’alimentazione è un fatto antropologico e culturale, quindi identitario, e iniziative di questo genere lo evidenziano.

L’azione di governo punta anche a questo, a coniugare tematiche solo apparentemente differenti, dando luogo a iniziative interministeriali che mirano a valorizzare le nostre eccellenze e la nostra identità.