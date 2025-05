Tolleranza zero: rimpatriati i tre tunisini accusati della violenza sessuale al Concertone del 1° maggio

Lo Stato c'è

La procedura di espulsione era stata richiesta dal ministro Piantedosi ed è stata attivata immediatamente: i tre erano in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio e avevano chiesto la regolarizzazione

Sono stati rimpatriati i tre tunisini accusati di violenza sessuale di gruppo durante il concertone del 1° maggio a Roma. A darne notizia è stato il Viminale, ricordando che la misura era stata richiesta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi «nell’immediatezza del fatto». I tre erano stati arrestati subito, grazie alla prontezza della polizia e alla collaborazione della vittima, una 25enne, che ha fornito gli elementi necessari per l’identificazione. In questo modo gli agenti sono riusciti a individuare e arrestare i tre. Un’impresa tutt’altro che facile, considerata la folla di centinaia di migliaia di persone in piazza.

Subito dopo l’arresto, per i tre sono scattate le verifiche dell’ufficio immigrazione, che ha annullato i percorsi di regolarizzazione. I tre, tutti ventenni tunisini, erano entrati in Italia con una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio. L’istruttoria è stata avviata immediatamente e si è conclusa con l’emissione del provvedimento di trattenimento del Questore presso il Cpr. Dopo la convalida del giudice, nel pomeriggio di oggi, sono stati espulsi con procedura immediata e rimpatriati.

L’aggressione sessuale era avvenuta in serata, nella parte centrale della piazza, mentre la ragazza era in fila per accedere alla parte più vicina al palco. Nella ressa, i tre l’hanno accerchiata e palpeggiata ripetutamente. La vittima, con l’aiuto di un’amica, è poi riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto agli agenti di sicurezza impegnati sulla piazza. I tre tunisini sono stati poi individuati da due agenti in borghese e arrestati in flagranza di reato, mentre per la ragazza è stato necessario un supporto medico in ospedale per lo stress emotivo subito.