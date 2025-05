Terre rare: Kiev e Washington hanno firmato l’accordo. “Passo importante per la fine della guerra”

Dopo mesi di trattative

Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l’accordo sulle terre rare. Dopo tesi negoziati che hanno rischiato più volte di naufragare, Washington e Kiev hanno finalmente firmato l’atteso accordo sullo sfruttamento congiunto delle risorse naturali ucraine e l’istituzione di un fondo per la ricostruzione del Paese, devastato da tre anni di guerra.

L’accordo garantisce che gli Stati Uniti e i loro alleati assumeranno la guida di qualsiasi piano di ricostruzione. «Nessuno Stato o persona che abbia finanziato o rifornito la macchina da guerra russa potrà beneficiare della ricostruzione dell’Ucraina», ha avvertito il Tesoro Usa.

Rubio: “L’accordo sulle terre rare pietra miliare per Kiev e Washington”

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, definisce l’accordo sulle terre rare una «pietra miliare nella nostra prosperità condivisa e un passo importante per porre fine a questa guerra». In un post su X ha scritto: «Grazie alla leadership del presidente Trump, oggi gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno firmato l’Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione, una pietra miliare nella nostra prosperità condivisa e un passo importante per porre fine a questa guerra».

«Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato per l’accordo e lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi, Ucraina e Stati Uniti»: così la vicepremier ucraina Yulia Svyrydenko ha commentato l’accordo. «Il 30 aprile, Ucraina e Stati Uniti hanno firmato un accordo sui minerali, atteso da tempo, che istituisce un fondo di investimento congiunto in Ucraina», ha annunciato Svyrydenko, che a Washington ha firmato l’accordo quadro a nome dell’Ucraina. Ha firmato il documento insieme al Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Due mesi fa lo scontro alla Casa Bianca

La firma arriva due mesi dopo che un accordo diverso ma simile era stato quasi firmato, prima di essere deragliato in un teso incontro nello Studio Ovale tra il Presidente Donald Trump, il vicepresidente J.D. Vance e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump ha a lungo criticato Zelenskyy, affermando che non «aveva le carte in regola» per vincere la guerra e incolpandolo di aver prolungato le stragi non cedendo la Crimea, ma negli ultimi giorni ha rimproverato anche il presidente russo Vladimir Putin, affermando che stava complicando i negoziati con «un tempismo pessimo» nel lanciare attacchi mortali su Kiev.