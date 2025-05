Milano in mano agli antagonisti, Piantedosi: “Gravi aggressioni alla Polizia da parte dei soliti professionisti del disordine”

Violenza rossa

Giornate nere. “Un altro fine settimana segnato da gravi aggressioni e attacchi alle Forze dell’Ordine”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi stigmatizza dai suoi canali social le reiterate violenze contro gli agenti che hanno raggiunto il culmin in questo fine settimana. “Ieri nel Cpr di Torino – segnala il titolare del Biminale- quattro finanzieri sono stati aggrediti da alcuni ospiti in attesa di espulsione”. E’ accaduto “durante i disordini seguiti a un tentativo di fuga degenerato in una violenta rivolta. Fuori dalla struttura 80 anarchici fomentavano i disordini scagliando bombe carta sugli operatori di Polizia”.

Piantedosi contro i “professionisti del disordine”

Sabato pomeriggio lo scempio di Milano, “dove i soliti professionisti del disordine, con il pretesto di manifestare contro il ‘Remigration Summit’, hanno provocato scontri contro le Forze di Polizia presenti. Ai militari feriti a Torino e a tutti gli uomini e le donne in divisa va il mio più convinto sostegno. Operano ogni giorno con coraggio e professionalità, anche in contesti estremamente complessi”. In mattinata Piantedosi si era espresso a favore di una totale dialettica delle idee a proposito del “Remigration Summit”. “In democrazia – aveva aggiunto- non bisogna avere paura di nulla; anche di idee che possano apparire molto forti, molto controverse, molto discutibili anche, non condivise in qualche modo”. “Io da ministro dell’Interno ho l’obbligo di garantire la libera espressione del pensiero da parte di chiunque”. Come si è visto la Milano antagonista non consente questa “libera espressione del pensiero”.

Fine settimana nero per gli agenti

Quello a cui si è assitito è vergognoso. Petardi, oggetti contundenti contro la polizia sono stati lanciati contro gli agenti dai violenti rossi del corteo non autorizzato contro il “Remigration Summit”:un assalto alla polizia da parte dei facinorosi di centri sociali e collettivi di sinistra. Il giorno precedente quattro agenti sono stati feriti a Torino. Nel Cpr di via Brunelleschi per la seconda volta in una settimana i migranti ospiti nella struttura per protesta contro il cibo e la limitazione dei cellulari hanno dato fuoco ai materassi. Mentre altri ospiti della struttura sono saliti sul tetto. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine per fermare i disordini e spegnere le fiamme. Non si è sentita ancora una parola da parte del Pd e della sinitra per prendere le distanze dai violenti.