Mattarella a Bruxelles, show pro Pal di Mimmo Lucano che gli consegna la kefiah (video)

Sceneggiata sinistra

Ennesimo show pro Pal della sinistra. Questa volta la sceneggiata a favore di telecamere ha luogo a Bruxelles durante la visita del presidente Sergio Mattarella a Palazzo Berlaymont, sede centrale della Commissione europea. Accolto dalla presidente Ursula von der Leyen e da Roberta Metsola con gli onori del caso (“Mattarella è il benvenuto anche perché è un europeo nel cuore”), il capo dello Stato è stato sorpreso dal fuor d’opera di Mimmo Lucano, europarlamentare militante di Avs di provata fede filopalestinese, come i colleghi del partito di Fratoianni e Bonelli, Ilaria Salis in testa.

Il quattro volte sindaco di Riace, condannato, paladino dell’accoglienza senza se e senza ma, durante i saluti del capo dello Stato agli eurodeputati, che si sono avvicinati per omaggiarlo o farsi un selfie con l’inquilino del Colle, ha atteso il suo turno. Poi si è fermato, ha salutato Mattarella e gli ha consegnato, sorridente e soddisfatto una kefiah, simbolo della lotta palestinese. Alle spalle si intravede un divertitissimo Leoluca Orlando. Con un certo imbarazzo Mattarella ha preso in mano la sciarpa, bianca e nera, ha sorriso a denti stretti per poi passarla a un addetto del cerimoniale.

Nel pomeriggio la mini-plenaria di Bruxelles ha affrontato il dossier mediorientale. Contemporaneamente a Roma la sinistra ‘imitava’ lo show di Mimmo Lucano o il contrario. Durante la discussione delle mozioni su Gaza a Montecitorio è andata in scena l’ennesima bagarre filopalestinese contro il governo, accusato, neanche a dirlo, di spalleggiare il terrorismo di Israele. Culminata con l’esposizione della bandiera della Palestina dagli scranni di Avs, fatta rimuovere insieme ai cartelli dal presidente di turno Fabio Rampelli.