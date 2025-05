La produzione Maserati torna a casa: GranTurismo e GranCabrio saranno prodotte a Modena

L'eccellenza è di casa

La produzione delle Maserati GranTurismo e GranCabrio tornerà a Modena, nello storico stabilimento di viale Ciro Menotti entro la fine del 2025. La città emiliana è il cuore pulsante della Casa tridentina, che a sua volta è anche un’eccellenza della Motor valley. Simultaneamente alla ricollocazione della produzione delle automobili GranTurismo e GranCabrio, come annunciato da Stellantis in una nota, a Torino inizierà la produzione della nuova Fiat 500 Ibrida, che garantirà la continuità operativa alle carrozzerie di Mirafiori e al personale.

«Torino e Modena – si legge nella nota di Stellantis – rappresentano due punti di riferimento di eccellenza dell’impronta industriale del Paese e sono tra i pilastri del piano di Stellantis per l’Italia». Anche se la Fiom ritiene che lo spostamento di Maserati sia «l’ennesima batosta per Torino», Uilm ritiene che «lo spostamento a Modena dell’assemblaggio delle sportive Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio è una buona notizia in sé, poiché contribuirà alla saturazione dei 180 lavoratori addetti alla officina, nonché un segnale positivo per il futuro»

«La maggior parte dei colleghi e delle colleghe impegnate sulla linea della Maserati – si legge nella nota di Stellantis – saranno infatti riallocate sulla produzione della versione ibrida della 500, focalizzandosi su quello che è uno dei modelli cruciali per il futuro di Stellantis e icona dell’Italia nel mondo». «Altri invece saranno riassegnati nell’ambito delle altre attività esistenti nel comprensorio di Mirafiori – continua il comunicato – dove proseguono la produzione meccanica del nuovo cambio Edct e dei cambi C514 nonché quelle legate alla Circular Economy che, grazie a piani operativi in crescita, consentirà anche di dare stabilità occupazionale del comprensorio». Per di più, Mirafiori «manterrà comunque un legame forte con il marchio del Tridente poiché nel complesso di Mirafiori continueranno ad essere realizzate le attività di lastratura e verniciatura di Maserati GranTurismo e Gran Cabrio».

«Modena – ricorda ancora la nota – è uno degli impianti più avanzati del Paese, fiore all’occhiello per la produzione delle auto super sportive con la Halo Car Mc20, equipaggiata dal motore V6 Maserati Nettuno, la sua versione cabrio Mc20 Cielo e la nuovissima Gt2 Stradale». E ancora: «La flessibilità e la tecnologia all’avanguardia di questo sito sono anche dimostrate dalla recente apertura delle nuove delle Officine Fuoriserie Maserati, esclusivo spazio dove i desideri dei clienti non hanno limiti e il processo di configurazione si arricchisce con una innovativa linea di verniciatura per creare la Maserati dei propri sogni».