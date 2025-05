La caduta del muro di Bolzano spiegata da Corrarati: “Io, primo sindaco di destra sul modello Meloni”

"Risultato epocale"

“Io rappresento qualcosa di nuovo: lontano dalla destra estrema, contro cui combatto”. Lo ha detto Claudio Corrarati, il primo sindaco di destra di lingua italiana a Bolzano dalla fine del fascismo, in un’intervista a La Repubblica.

Corrarati: “Con me gli elettori hanno scelto un sindaco meloniano”

“Sono un moderato, incline alla mediazione: cercherò di affermare princìpi liberali”, afferma Corrarati. “Sono stato scelto per voltare pagina dopo decenni di paura che sinistra e vecchia Svp hanno proiettato sulla destra italiana. Il crollo più profondo riguarda la falsità di questa criminalizzante narrazione. Poi è chiaro che governi omogenei agevolano gli aiuti economici di Stato e Provincia”, spiega il neo sindaco di Bolzano.

Intanto però in Alto Adige su 116 Comuni solo due non hanno oggi un sindaco di lingua tedesca o ladina: “Decenni di subalternità della sinistra all’egemonia Svp hanno impedito di formare amministratori locali liberi e di qualità. Ci hanno fatto sempre sedere in seconda fila, ridotti a cronici interpreti del vice-qualcuno. La caduta del muro di Bolzano segna la fine anche di questa epoca”, commenta Corrarati. Guardando alla politica nazionale “il mio modello è Giorgia Meloni perché ha introdotto in Italia e in Europa pragmatismo e chiarezza comunicativa. Con me Bolzano ha scelto un sindaco meloniano: dovrei vergognarmi?”.

Ambrosi (FdI): è caduto il muro di Bolzano

“I miei auguri di buon lavoro a Claudio Corrarati. A Bolzano è caduto un muro importante, quello dell’esclusione della destra dalla guida della città”. Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi. “Un risultato epocale, ottenuto grazie al contributo determinante di Fratelli d’Italia, delle forze di coalizione e di un Sindaco che ha saputo parlare a tutta la comunità attraverso un linguaggio di moderazione e di dialogo. Archiviata la lunga stagione del Pd, comincia adesso una stagione in tutti i sensi nuova, che metterà al centro le politiche per la sicurezza, il decoro, i bisogni reali delle persone. Una vittoria storica, che certamente darà vita a una Giunta di ampio respiro e grande qualità”, conclude Ambrosi.