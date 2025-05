Il centrodestra esulta per il risultato di Bolzano e guarda al ballottaggio: «Verso una vittoria storica»

Il voto in Trentino Alto Adige

Si va verso l'alleanza con la Svp, sul modello di quella in Provincia. Donzelli: «Andiamo verso il secondo turno con il vento in poppa, trainati da FdI. Tra Comune e Provincia diamo vita a una filiera di buon governo»

Bisogna attendere il ballottaggio, quando a Bolzano potrebbe arrivare una «vittoria storica». Ma, in attesa del risultato finale, il centrodestra può già festeggiare un’affermazione che al primo turno è di per sé un risultato inedito e che fa ben sperare anche per quello che succederà tra due settimane: il consenso raccolto dal candidato Claudio Corrarati, che è stato il più votato con il 36,3% delle preferenze e proietta la città verso quella che il deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, ha definito una «filiera di buon governo». Il centrodestra, infatti, in provincia di Bolzano governa con la Svp e ora ci si attende una replica dell’alleanza contro il candidato del centrosinistra Juri Andriollo, dopo che il candidato del partito sudtirolese, Stephan Konder, è arrivato terzo.

FdI traina il centrodestra a Bolzano. Donzelli: «Vento in poppa verso il ballottaggio»

«A Bolzano c’è stato un ottimo risultato, FdI è risultata la prima forza. Un dato importante, perché andiamo verso il ballottaggio con il vento in poppa», ha detto Donzelli, sottolineando che «un sindaco diverso da quello candidato dal centrodestra non avrebbe la maggioranza in Consiglio comunale, quindi si va naturalmente verso una vittoria storica, che non c’è mai stata dal Dopoguerra a oggi». «Ed è un risultato trainato da FdI», ha rivendicato il deputato: il partito di via della Scrofa a Bolzano – così come a Trento – ha più che raddoppiato i propri consensi, facendo crescere tutta la coalizione (a Bolzano FdI è passato dal 7,7% di cinque anni fa al 15,4% di oggi; a Trento dal 6,33% al 14,37%). «In Provincia c’è già un’alleanza tra il centrodestra e Svp, quindi si va verso una filiera di buon governo, dal Comune alla Provincia al governo nazionale, un’ottima notizia per il territorio», ha concluso Donzelli.

Salvini: «La vittoria sarebbe un fatto rivoluzionario»

Anche Matteo Salvini ha sottolineato che la vittoria di un candidato del centrodestra a Bolzano «sarebbe storica». Corrarati, ha aggiunto, «l’ho sentito stamattina, certo c’è il ballottaggio e nessuno ha ancora vinto niente, però sono risultati molto positivi». «Sarebbe veramente rivoluzionario, c’è il centrodestra in netto vantaggio per il ballottaggio per il secondo turno», ha concluso Salvini.

Gasparri festeggia il ritorno di Forza Italia in consiglio comunale

Soddisfazione è stata espressa anche da Forza Italia, che con il voto di ieri festeggia un notevole incremento di consensi e il ritorno in consiglio comunale, tanto a Bolzano quanto a Trento. «Sono stato più volte, in queste settimane, in Trentino Alto Adige e ho incontrato i nostri candidati e i nostri militanti che in poche settimane hanno contribuito a dei risultati significativi per il nostro movimento e per l’intero centrodestra», ha detto il capogruppo azzurro al Senato, Maurizio Gasparri, sottolineando anche lui la portata dell’appuntamento con il ballottaggio a Bolzano. «Ovviamente – ha precisato – affrontiamo il secondo turno con grande realismo e forti anche della recenti proposte del governo e della maggioranza di centrodestra per la revisione dello statuto di autonomia, sulle quali mi sono confrontato in queste settimane con il segretario della Südtiroler Volkspartei, l’Obmann, onorevole Steger, e con il Presidente della Provincia, Kompatscher. Forza Italia darà un contributo importante per un successo alla nostra portata», ha concluso, ringraziando «tutti i militanti che con coraggio ed entusiasmo, in poche settimane, ci consentono di tornare nelle assemblee municipali del territorio».