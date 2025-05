Bolzano va a uno storico ballottaggio con Claudio Corrarati. A Trento riconfermato il sindaco Ianeselli

Comunali Trentino Alto Adige

Il secondo turno a Bolzano potrebbe consegnare per la prima volta alla città un sindaco di centrodestra. Intanto la coalizione registra la crescita in entrambe le città, con un exploit di FdI che più che raddoppia i propri consensi

Si è concluso con una riconferma per il centrosinistra e una storica chance di vittoria per il centrodestra il primo turno di elezioni comunali a Trento e Bolzano. Nel capoluogo trentino è stato confermato il sindaco uscente di centrosinistra Franco Ianeselli, con il 54,53% dei voti a fronte del 26,66% di Ilaria Goio, sostenuta dal centrodestra (dati a 93 sezioni scrutinate su 98). A Bolzano, dove lo spoglio si è concluso, il candidato più votato è stato Claudio Corrarati e si andrà a un ballottaggio che per la prima volta potrebbe consegnare un sindaco di centrodestra alla città.

Bolzano verso uno storico ballottaggio con Claudio Corrarati

Claudio Corrarati, sostenuto da FdI, Lega, Forza Italia e una civica, è risultato il candidato più votato con il 36,3% delle preferenze. Secondo è arrivato il candidato del centrosinistra Juri Andriollo con il 27,3%. Terzo Stephan Konder della Svp, partito che finora ha guidato l’amministrazione insieme alla sinistra, ma che ora dovrebbe sostenere Corrarati, alla luce dell’esperienza di governo in provincia, dove è alleato con il centrodestra. «Dobbiamo anzitutto ringraziare i bolzanini per questo grande risultato che ci attesta per la prima volta da vent’anni in netto vantaggio come coalizione di centrodestra. Se i dati si confermeranno su questa linea di tendenza, si tratterebbe di un risultato storico, che esprime la volontà di cambiamento dei bolzanini e che si potrà concretizzare definitivamente il 18 maggio grazie al loro voto», ha commentato Corrarati, ringraziando «dal profondo del cuore, tutti i nostri elettori e tutti i bolzanini per la fiducia accordataci e chiediamo a tutti di proseguire l’impegno per cambiare insieme la nostra amata Bolzano. Chiediamo di credere nel nostro progetto anche a quelli elettori che hanno scelto altri candidati».

L’exploit di FdI: più che raddoppia i voti in entrambe le città

Tanto a Trento quanto a Bolzano si registra un exploit di FdI che più che raddoppia i propri voti, crescendo più di qualsiasi altro partito. A Trento il partito del premier era uscito dalle precedenti elezioni con il 6,33% oggi è al 14,27% (90 sezioni scrutinate su 98). A Bolzano era al 7,7% ora è al 15,4%. Bene anche Forza Italia che passa rispettivamente dall’1,73% di cinque anni fa al 4,3% e dall’1,5% al 3,1%. Perde qualcosa la Lega, che alle precedenti elezioni ebbe una particolare affermazione. Ora è al 6,79% a Trento, dove era al 13,75% e al 5% a Bolzano, dove era al 13,2%. Complessivamente, dunque, il centrodestra cresce, trainato da FdI.

Il calo dell’affluenza: tracollo a Trento

Per quanto riguarda l’affluenza al voto si registra un calo complessivo, che assume tratti particolarmente preoccupanti a Trento, dove il crollo ha superato il 10%, facendo passare coloro che hanno votato dal 60,98% al 49,94%. È del 5% circa, invece, il calo dell’affluenza registrato a Bolzano, dove si è passati dal 65,4% al 60%%.

I Comuni al voto in Trentino Alto Adige

Complessivamente in Trentino-Alto Adige sono andati al voto gli elettori di 111 comuni nella Provincia autonoma di Bolzano e di 154 comuni in quella di Trento, per un totale di 265 comuni. In provincia di Trento l’unico comune al voto con più di 15mila abitanti era il capoluogo, per tutti gli altri la soglia presa a parametro è sopra o sotto i 3mila abitanti, si tratta dunque di centri piccoli o piccolissimi in cui spesso si è presentato un solo candidato. In provincia di Bolzano, invece, oltre al capoluogo sopra i 15mila abitanti c’erano Merano, dove vanno al ballottaggio la candidata della Svp Johanna Katharina Zeller e il candidato civico Dario Dal Medico, e Brunico, dove è stato eletto il candidato della Svp Bruno Wolf.