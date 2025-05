Dalla Cappella Sistina è fumata nera: a vuoto il primo scrutinio del Conclave

Non c'è il quorum

Fumata nera come da previsioni dopo il primo voto del Conclave nella Cappella Sistina. In piazza San Pietro ad assistere alla prima fumata oltre trentamila persona. I 133 cardinali elettori non hanno quindi raggiunto il quorum dei due terzi dei voti, ovvero 89, per la nomina del 267mo Romano Pontefice.

La prima fumata nera dal comignolo installato sulla Cappella Sistina, è uscita poco dopo le ore 20,30. Il Conclave proseguirà domani mattina con una nuova riunione e un successivo voto. Accanto al comignolo montato si è soffermato, quasi come a voler vigilare, un gabbiano. L’unica nota di bianco di questo primo giorno di Conclave.

Quando avremo un nuovo Papa: gli orari delle fumate

Ancor prima che dal colore delle fumate, nei prossimi giorni i fedeli di tutto il mondo potrebbero riuscire a dedurre l’esito delle votazioni del Conclave già dal loro orario. Il motivo è presto detto: lo svolgimento di due votazioni la mattina e di altrettante il pomeriggio. Qualora infatti il nuovo Papa dovesse essere designato nel corso della prima o della terza votazione quotidiana, il comignolo della Cappella Sistina fornirà l’atteso responso in (netto) anticipo rispetto alla fine della sessione interessata poiché quest’ultima terminerebbe già prima del suo secondo e ultimo scrutinio.

Concretamente, come anticipato martedì dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, se una fumata si leverà intorno alle 10.30 (prima votazione) o alle 17.30 (terza) non potrà quindi che essere bianca, mentre se lo farà alle 12 (seconda) o alle 19 (quarta) potrà essere sia bianca che nera.

Conclavi recenti: numero di scrutini e durata

• 1958 – Giovanni XXIII: 11 scrutini in 4 giorni

• 1963 – Paolo VI: 6 scrutini in 3 giorni

• 1978 (agosto) – Giovanni Paolo I: 4 scrutini in 2 giorni

• 1978 (ottobre) – Giovanni Paolo II: 8 scrutini in 3 giorni

• 2005 – Benedetto XVI: 4 scrutini in 2 giorni

• 2013 – Francesco: 5 scrutini (più uno nullo) in circa 36 ore