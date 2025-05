Choc a Parma, una donna a spasso col cane trova un feto su un marciapiede del quartiere Crocetta

Orrore a Parma: un inquietante episodio ha inorridito e sconcertato la cittadina, scuotendo questa mattina la tranquillità del quartiere Crocetta: un feto nei primissimi stadi di crescita è stato ritrovato sul marciapiede di un piccolo parco situato nei pressi di Via Federico II, una zona adiacente alla trafficata Via Emilia.

Orrore a Parma, trovato un feto sul marciapiede

Il macabro rinvenimento è avvenuto nelle prime ore del giorno, quando una donna che stava portando in giro il cane in quei paraggi ha notato la presenza di quello che è apparso come poco più di un embrione, e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia scientifica, che hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi tecnici necessari. Tra i primi ad arrivare anche il personale medico-legale.

Sul macabro rinvenimento indagano polizia scientifica e autorità giudiziarie

Le autorità giudiziarie sono al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire con precisione l’esatta dinamica del rinvenimento e la provenienza del feto. Per esempio, si sta indagando per capire se il corpicino sia stato abbandonato sul posto o trasportato da un’altra zona. Particolare attenzione viene riservata alla raccolta di eventuali immagini di videosorveglianza e testimonianze che possano aiutare a individuare i responsabili o fornire elementi utili all’indagine.

Lo sconcerto dei residenti del quartiere

Il parco in cui è avvenuto il ritrovamento si trova in una delle aree più frequentate della città, specie al mattino, per via della vicinanza con numerosi esercizi commerciali e aziende. Anche per questo la notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando sgomento tra i residenti e sollevando domande sul contesto di un gesto così drammatico. Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo, ma assicurano che ogni pista verrà vagliata.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi al momento. Si attendono ora i risultati degli esami medico-legali per determinare la natura del feto (impossibile al momento stabilire se sia umana o animale). L’età gestazionale. Oltre ad altri elementi e accertamenti, mirati a raccogliere ulteriori acquisizioni utili all’inchiesta. Nel frattempo, tra choc e incredulità, l’intera comunità parmigiana resta in attesa di sviluppi. Con la speranza che l’indagine possa fare luce al più presto su quanto accaduto.