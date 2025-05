Centocinquantamila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli di Papa Leone (segui la diretta)

La prima volta di Prevost

Folla di fedeli in piazza San Pietro per il primo Regina Coaeli di Papa Leone XIV che sara’ recitato dalla Loggia delle Benedizioni. Oggi e’ anche il Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare, dedicato a bande militari, istituzionali, amatoriali, folkloristiche, di paese, sportive, scolastiche e dei college, nonche’ a tutte le categorie afferenti allo spettacolo popolare in tutto il mondo. E in piazza San Pietro e anche in via della Conciliazione si respira un’aria di festa: palloncini, musica, giovani che improvvisano canti.

Tante bandiere, tra cui spiccano quelle statunitensi. Sono 100 le bande che hanno sfilato in parata verso il sagrato della Basilica, dove si esibira’ anche la banda della Gendarmeria Vaticana. Oltre diecimila gli iscritti all’evento giubilare, provenienti da oltre 90 Paesi. Il Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare coinvolgera’ piu’ di 13 mila partecipanti provenienti in gran parte dall’Italia, ma saranno presenti anche gruppi numerosi da Stati Uniti, Malta, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Brasile, Messico, Australia, Argentina.

Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV si e’ recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa all’altare in prossimita’ della tomba di Pietro. Ha concelebrato con Sua Santita’ il Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, P. Alejandro Moral Anton. Lo riferisce la Sala stampa della Santa Sede. Al termine della Messa, “il Papa si e’ fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii”.