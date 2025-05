Buon compleanno, Elly: ma che tristezza. Doppia festa senza torta, senza champagne e senza oppositori

Festa sobria

“Non è soltanto un luogo in cui trascorrere una bella serata, ma è uno spazio dedicato a tutte le svariate forme dell’arte, che ospita concerti, laboratori e perfino un’osteria in cui gustare dei piatti deliziosi. Siete mai stati al Monk?”, si chiede una bella pubblicità sul web dedicata al locale trendy, chic e gay friendly della zona Portonaccio, a Roma. C’è stata, sabato, la segretaria del Pd Elly Schlein, che considera il “Monk” un portafortuna, visto che da lì, nel 2022, iniziò la sua scalata al Pd ai danni di Stefano Bonaccini. L’altra sera ha festeggiato al “Monk” i suoi primi 40 anni, il lunedì e martedì si è ripetuta alla Camera al Senato, ma sempre nel segno della sobrietà. I racconti dei giornali, in queste ore, sono concordi: poco sfarzo, ma perfino poche persone, solo gli amici più stretti, la fidanzata e tante assenze degli esponenti della “minoranza”. Altra grande assente: la torta.

Il compleanno sobrio di Elly Schlein senza “oppositori” del partito

“Sabato notte, a mezzanotte, festa a sorpresa con gli amici più cari e l’organizzatrice Marta Bonafoni. Domenica e lunedì, biglietti auguri e foto su Instagram. E poi ancora martedì, e cioè ieri, grande festa. Dalla Camera al Nazareno. Grande festa ovvero ‘fiesta’. Que es fantástica fantástica esta fiesta. Perché è una festa, quella di Schlein, che non finisce mai. – scrive Il Foglio – All’incirca come il capodanno cinese che dura due settimane o come i matrimoni che in Messico si estendono per ore, ore, e pure giorni. Tra decine di testimoni e centinaia di parenti (e correnti). E sono quindi i primi quarant’anni della segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Ore 12 di ieri: brindisi al Nazareno coi dipendenti. Ore 13: brindisi coi deputati e i senatori – inclusi gli esclusi dell’altra festa, quella a sorpresa, senza i riformisti – che, incrociati sotto Montecitorio, confermano: ‘Stiamo andando da Elly alla Camera. Stavolta ci ha invitati‘…”. Stavolta perché al “Monk” non c’era quasi nessuno, dei politici. E la torta? “Per la verità non c’è neanche la torta”. E neanche lo champagne, solo spumante.

“Lunedì, la festa si è allargata anche a deputati e senatori, con un brindisi organizzato negli uffici del gruppo Pd alla Camera. Poco prima, anche al Nazareno – sede del partito – Schlein aveva avuto un altro piccolo momento di svago con i suoi collaboratori più stretti. Il clima? molto sobrio, ci tengono a sottolineare i presenti al Messaggero. Solo tanti ringraziamenti e un’occasione per rilanciare la motivazione interna: «Siamo l’alternativa, in Italia e in Europa», ha ribadito Schlein, spronando il gruppo alla coesione. «Grazie dell’affetto», avrebbe detto Schlein ai gruppi dem riuniti per festeggiarla (anche se diversi esponenti della minoranza riformista a quanto risulta al Messaggero…