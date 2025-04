Uovo di Pasqua avvelenato, muore un bambino di sette anni: era un regalo dell’ex compagna del padre

Accade in Brasile

Un bambino di sette anni brasiliano è morto dopo aver mangiato un uovo di cioccolata avvelenato mentre la mamma e la sorella sono state ricoverate in gravi condizioni all’ospedale. Nell’assassinio sarebbe coinvolta l’ex compagna del padre dei due bambini, che è stata arrestata. Secondo il The Sun, la donna avrebbe inviato un uovo di Pasqua all’ex fidanzato 32enne, che l’ha ricevuto dal corriere. Il dono era accompagnato da una dedica rivolta all’attuale moglie dell’uomo: «Con affetto, a Mirian Lira. Buona Pasqua». Mirian aveva persino ricevuto la telefonata anonima di una persona che le chiedeva se avesse ricevuto il pacco, ma quando la donna ha chiesto chi fosse, l’individuo dall’altra parte della cornetta ha subito troncato la conversazione. La vicenda ha avuto luogo nella località di Imperatriz, in Brasile.

Uovo di Pasqua avvelenato: muore un bambino di sette anni

Dopo aver assaggiato la cioccolata, il bambino si è sentito male immediatamente e la madre l’ha accompagnato con urgenza all’ospedale cittadino di Imperatriz, per poi sentirsi male a sua volta insieme all’altra figlia. Le mani del bambino erano diventate viola e aveva iniziato a soffrire di problemi respiratori, morendo durante le prime ore del giorno seguente. I campioni del cioccolato tossico sono stati spediti alle analisi forensi per avere una conferma del presunto avvelenamento.

Nel frattempo, l’ex compagna del padre del bambino, Jordelia, è stata arrestata mentre stava per salire su un autobus in direzione Santa Ines, dove abitava. La località dista 200 miglia dalla città in cui vive la famiglia della vittima e dove la sospettata ha dormito, affittando la camera di un hotel. La polizia ha usato le telecamere di videosorveglianza per monitorare la presunta responsabile dell’avvelenamento, che in base al girato è stata individuata mentre comprava la cioccolata in un negozio con indosso gli occhiali da sole e una parrucca nera. Successivamente, Cordelia ha ammesso di aver acquistato l’uovo, ma negato di averlo avvelenato. Secondo gli investigatori, ci sono prove sufficienti per considerare la donna come sospettata principale e per arrestarla con l’accusa di omicidio e tentato omicidio

La polizia: «Un crimine per gelosia o vendetta»

Mauricio Martins, funzionario della sicurezza locale brasiliana, ha annunciato al notiziario G1 che “le prove suggeriscono, sulla base di diversi spunti esaminati, che il crimine è stato motivato da vendetta e gelosia, dato che l’ex compagno dell’autrice è l’attuale compagno e fidanzato della vittima, avvelenata insieme ai suoi due figli”.