Trump a Roma, Fazzolari: “Lavoriamo a una tavola rotonda con la Ue da organizzare entro fine maggio”

Il vertice annunciato

Il sottosegretario annuncia il piano del governo: vertice allargato ai leader Ue nella Capitale. Obiettivo: fermare la frattura transatlantica prima che sia troppo tardi

A Palazzo Chigi l’agenda è fitta, e la parola d’ordine è una: anticipare. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, intercettato nei corridoi di Montecitorio, rompe il silenzio e, tra le righe, lascia trapelare l’ambizione di Giorgia Meloni: portare Donald Trump a Roma già prima di giugno, per un vertice con l’Unione Europea che sia molto più di un semplice scatto con Ursula von der Leyen.

Fazzolari annuncia la tavola rotonda con Usa e Ue

«C’è stata un’apertura generica, vediamo cosa succede», dichiara Fazzolari. Una frase pesata con la consueta cautela, ma che annuncia uno scatto in avanti nella diplomazia italiana. Il governo punta a un tavolo allargato, una vera “tavola rotonda” che coinvolga i leader dei 27 Stati membri, dalla Francia alla Spagna, dalla Germania alla Polonia. Obiettivo: disinnescare i dazi trumpiani e blindare l’asse transatlantico, prima che qualcuno – in Europa o altrove – decida di farlo saltare.

Un summit per rimettere insieme i pezzi dell’Occidente

Il vertice, nelle intenzioni italiane, dovrebbe precedere l’incontro Nato previsto a L’Aja per l’estate. «Anche prima di giugno», conferma Fazzolari sia a La Stampa che a Repubblica. Una finestra possibile – ma non ancora ufficializzata – si aprirebbe dopo il 16 maggio, quando a Tirana si riunirà la Comunità politica europea. A quel punto, con Trump di ritorno dall’Arabia Saudita, Meloni potrebbe tentare il colpo: una riunione a Roma con tutti i leader occidentali e l’ospite d’onore, The Donald, seduto al tavolo.

Nulla di definito, per ora. Ma la direzione è quella indicata da Fazzolari: «Se si riesce a fare una chiacchierata tra Stati Uniti ed Europa sarebbe allargata ai leader di altri Stati». Nessun format a tre, dunque, nessun esclusivo tete-à-tete tra Trump, Meloni e la presidente della Commissione. L’Italia vuole riscrivere le regole del dialogo euroamericano, e lo vuole fare dalla Capitale, riportando il baricentro del continente nel Mediterraneo.

L’attacco a Schlein

Con obiettivi così ambiziosi, non potevano mancare i commenti dei quattro “soliti pdioti”. «Ho sentito la segretaria del Partito democratico dire “Gli Usa non saranno mai nostri alleati”», riporta Fazzolari. Poi, l’affondo: «Ecco, noi davanti a questa ipotesi lavoriamo invece per unire il fronte», a differenza loro che non sanno tenere insieme nemmeno il famigerato “campo largo”.

Il messaggio è netto. Mentre Elly Schlein tenta di delegittimare l’alleanza atlantica in nome della vecchia retorica ideologica, Meloni prepara una Roma “Great again”, cuore pulsante di un’Europa che vuole contare. E non più farsi rilegare ai margini.

Fazzolari: “L’Italia lavora per unire”

Dopo il bilaterale di Washington, giudicato da Fazzolari «davvero molto buono», anche dalla Casa Bianca è arrivato un segnale. Per la prima volta, Trump apre alla possibilità di un incontro ufficiale con l’Unione Europea nella capitale italiana. «Un mucchio di complimenti per la premier», racconta il sottosegretario. Non un dettaglio da poco, considerando che Trump ha sempre guardato con scetticismo i leader globalisti europei.

La macchina organizzativa è già in moto. L’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, conferma: «Si sta lavorando per una visita a stretto giro, con tutti i leader europei». La partita è diplomatica, certo, ma anche simbolica. E Meloni vuole giocarsela fino in fondo. Dalla regia, Fazzolari lo chiarisce: «Dividere l’Occidente non aiuta nessuno». E se qualcuno ancora non lo ha capito, troverà a Roma una risposta all’altezza. «L’Italia lavora per unire».