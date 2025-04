Stefano e Virgilio Mattei tornano a casa: il 16 aprile l’inaugurazione del murales a via Bibbiena

Il rogo di Primavalle

L'opera è stata promossa dall'associazione in memoria delle due vittime innocenti di quello che fu uno dei più efferati delitti politici degli anni Settanta. La Regione Lazio ha stanziato i fondi per realizzarla. La cerimonia istituzionale si terrà alle 9.30

Stefano e Virgilio Mattei sono tornati simbolicamente a casa. Il 16 aprile alle 9.30, in occasione del 52esimo anniversario del loro orribile assassinio, sarà ufficialmente inaugurato il murales che li ritrae a tutta altezza sul palazzo di Primavalle in cui vivevano e trovarono la morte, nel rogo appiccato dai militanti di Potere operaio Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. I volti giovani dei figli di Mario, segretario della sezione locale del Msi, campeggiano su un tricolore, affiancati da due gigli bianchi.

Stefano e Virgilio Mattei tornano a casa: il murales a Primavalle

Alla cerimonia in via Bernardo da Bibbiena parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, che ha seguito il dossier, le sorelle di Stefano e Virgilio, Antonella e Silvia, e il nipote Federico Ciuferri, autore del libro Orribili quegli anni: il rogo di Primavalle. Stefano e Virgilio Mattei, in cui ha raccolto memorie familiari e cronache su quello che fu uno dei più efferati delitti degli anni Settanta. Federico è anche il presidente dell’associazione intitolata alla memoria di Stefano e Virgilio Mattei, che ha promosso l’idea del murales, ottenendo da parte della Regione Lazio i fondi per la realizzazione.

FdI: «Non vi abbiamo dimenticato. Il nostro ricordo e le nostre idee hanno vinto»

La notizia del murales, materialmente realizzato dall’artista Massimiliano Carli, ha suscitato grande commozione negli ambienti della destra e fra gli abitanti di Primavalle che non hanno mai dimenticato quelle due vittime innocenti dell’odio politico e che sempre, nel corso di questi lunghi anni, si sono uniti alle cerimonie di commemorazione a via Bibbiena. «A Roma un murales dedicato a Stefano e Virgilio Mattei, i due fratelli uccisi durante un rogo appiccato dagli estremisti rossi a Primavalle, nel 1973. Non vi abbiamo dimenticato. Il nostro ricordo e le nostre idee hanno vinto», si legge sulla pagina Facebook di FdI nazionale, che ha condiviso la foto del murales, come molti altri hanno iniziato a fare sui social.