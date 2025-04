Sicurezza nel Mediterraneo e migrazioni: Erdogan vola a Roma per un bilaterale con Meloni

Italia-Turchia

La visita prevista per il 17 aprile. Tra i temi sul tavolo anche la collaborazione nel settore della difesa, la cooperazione energetica, il rafforzamento degli scambi commerciali, che oggi ammontano a quasi 30 miliardi

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sarà in visita in Italia il 17 aprile per partecipare al quarto vertice intergovernativo Italia-Turchia. Lo riferisce il sito Turkiye Today, precisando che durante la visita Erdogan incontrerà la premier, Giorgia Meloni. Collaborazione nel settore della difesa, cooperazione energetica, questioni regionali e globali tra cui le relazioni Ue-Turchia, la sicurezza del Mediterraneo e la migrazione, saranno i temi che, secondo Turkiye Today, saranno affrontati da Meloni ed Erdogan durante il loro bilaterale.

Il bilaterale tra Meloni ed Erdogan: difesa, energia, Mediterraneo e migranti

Il sito sottolinea a questo proposito come Meloni abbia dato «priorità a forti legami con la Turchia sin dal suo insediamento» e con il presidente turco «dovrebbe esplorare le opportunità per espandere il commercio bilaterale». Nel 2024, il volume degli scambi tra i due Paesi ha raggiunto quasi i 30 miliardi di euro.

Ad Ankara l’evento “L’Italia incontra la Turchia” per rafforzare le relazioni commerciali

Prima del vertice tra Meloni ed Erdogan a Roma, precisa Turkiye Today, l’ambasciata italiana ad Ankara ospiterà il 7 aprile l’evento “L’Italia incontra la Turchia”, che vedrà la partecipazione di aziende turche e italiane, offrendo approfondimenti sulle dinamiche di mercato e sulle opportunità di investimento. La visita di Erdogan a Roma precede di un giorno l’arrivo del vicepresidente Usa JD Vance, che sarà a Roma dal 18 al 20 aprile e che, secondo quanto trapelato da fonti statunitensi, ha chiesto di poter incontrare il premier Giorgia Meloni.