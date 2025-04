Salvini: “Lega e governo sono una cosa sola, Conte e Schlein si mettano l’anima in pace”

Dal congresso di Firenze

«La Lega e il governo sono una cosa sola, lo vedrete coi messaggi di oggi e domani. Si mettano l’animo in pace Conte, Schlein e compagnia varia. La Lega è garanzia che il governo avrà vita lunga, è il collante del governo». Matteo Salvini lo scandisce forte e chiaro aprendo il congresso federale della Lega a Firenze. Chi si aspettava dall’assise fiorentina dichiarazioni che potevano mandare in fibrillazione la maggioranza è rimasto deluso.

Una doccia gelata per l’opposizione, che non può che prendere atto della piena coesione del centrodestra, come ribadisce lo stesso vicepremier. La Lega «è nata per difendere, e da qui uscirà quella che sarà la nostra azione politica: proteggere i confini, i risparmi, il lavoro, il futuro dei nostri figli».

Il congresso di Firenze è il primo della Lega nazionale

Questo «non sarà un congresso ‘contro‘ qualcuno. Dagli anni ’90 a oggi, – ha aggiunto – noi non siamo contro l’Europa, non siamo contro gli stranieri, né contro le diversità. Anzi: siamo il movimento politico che ama e tutela le diversità, perché il buon Dio ci ha fatti diversi. Sicuramente, questo è un congresso contro ogni tipo di guerra e conflitto, contro le guerre commerciali. Vogliamo proporre un futuro diverso, che non significa sfilare in piazza con bandiere rosse sventolanti».

«Auguro due giorni ricchi, intensi, con l’orgoglio dal mio punto di vista che questo non è un congresso di partito. La Lega non è un partito, la Lega è una comunità, è una famiglia, che è un’altra cosa rispetto ai partiti e quindi permettetemi di ringraziare anche le centinaia di volontari e di militanti che stanno lavorando da giorni per offrirci queste giornate e ringrazio anche le centinaia di giornalisti che si sono accreditati, che sono sicuro riporteranno fedelmente quello che e’ frutto di lavoro, di fatica, di passione, di coraggio».

Il congresso di Firenze, che ha per slogan “Il coraggio della libertà” è il primo da quando esiste la ‘Lega per Salvini premier’ che, su volontà di Matteo Salvini, ha scommesso sul partito nazionale e sovranista. Segue di otto anni il Congresso di Parma, nel 2017, l’ultimo celebrato dalla Lega nord con il simbolo di Alberto da Giussano.

Musk da Washington: ci attaccano ferocemente

A sorpresa, accolto dagli applausi della platea, si è collegato Elon Musk, in una conversazione con lo stesso Salvini. «È difficile ridurre la burocrazia e le spese dello Stato, perché c’è un’opposizione molto forte. Siamo molto trasparenti nelle nostre azioni, qualunque nostra azione viene postata sul sito web e sull’account di X per essere più trasparenti. Ci attaccano ferocemente», ha detto il responsabile del Doge. «Le restrizioni sulle libertà di espressione sono di impostazione fascista, chi incoraggia la censura in qualche modo sta dicendo che è contro la libertà di espressione. Le idee dovrebbero vincere per le argomentazioni».

Tra le novità attese di questa assise, l’allungamento del mandato del segretario, la possibilità di nominare un quarto vicesegretario (per alcuni, è la porta aperta al generale Roberto Vannacci), i vice più blindati e integrati (nel Consiglio federale con diritto di parola e voto, oggi solo di intervento) e addio all’anzianità di militanza per il segretario (oggi è richiesta di almeno 10 anni) e per i 22 del Consiglio federale (scelta interpretata come aiuto ai leghisti del sud). Domenica attesa la parata degli alleati sovranisti europei (prevalentemente on line), dall’amico ungherese Viktor Orban al francese Jordan Bardella al presidente di Vox, Santiago Abascal. Presenti, inoltre il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini e il segretario generale dell’Uil, Francesco Paolo Capone.

