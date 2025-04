L’Oms “scappa” dalla Commissione Covid: no alla richiesta di audizione. FdI: «Perde credibilità»

Perché?

La richiesta era stata avanzata da tutti i gruppi. L'Organizzazione mondiale della sanità si è trincerata dietro una esigenza di «imparzialità», ma la scusa suscita forti perplessità: «Atteggiamenti che alimentano la sfiducia»

L’Oms non darà il suo contributo per fare chiarezza su cosa sia accaduto durante il Covid: ha respinto la richiesta di audizione presentata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza. A darne notizia sono stati i parlamentari di FdI membri della Commissione, sottolineando come «atteggiamenti di questo tipo non fanno altro che minare la credibilità dell’attuale dirigenza di questo organismo internazionale e alimentare la sfiducia dei cittadini verso l’Oms».

L’Oms “scappa” dalla Commissione Covid

«Durante l’Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, il presidente Lisei ha comunicato che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha respinto la richiesta fatta da tutti i gruppi parlamentari di essere audita attraverso un suo rappresentante», si legge nella nota. «L’inaspettato rifiuto – spiega ancora il comunicato – è motivato dal “proposito di proteggere l’imparzialità e oggettività dell’organizzazione”, che invece – sottolineano i parlamentari di FdI – dovrebbe collaborare con gli Stati membri e dunque le loro massime istituzioni come il Parlamento».

Le «forti perplessità» sull’attività dell’Organizzazione durante la pandemia

«L’attività dell’Oms durante la pandemia – ricordano ancora i membri della Commissione – ha sollevato forti perplessità: basti ricordare che un documento prodotto da un funzionario dell’Organizzazione, Francesco Zambon, che rilevava inadempienze da parte del Governo italiano, fu prima pubblicato e poi fatto sparire a seguito di un intervento dell’allora ministro Speranza».

FdI: «Atteggiamenti come questo ne minano la credibilità e alimentano la sfiducia»

Dunque, «con questo rifiuto l’Oms ha perso l’occasione di dimostrare la sua reale utilità e indipendenza, ha invece dimostrato di non avere alcun rispetto nei confronti dell’Italia, ossia di un Paese suo membro. Atteggiamenti di questo tipo – è la conclusione dei parlamentari di FdI – non fanno altro che minare la credibilità dell’attuale dirigenza di questo organismo internazionale e alimentare la sfiducia dei cittadini verso l’Oms».