Musk si prepara a lasciare la Casa Bianca: stanco degli attacchi “sgradevoli e immorali della sinistra”

L'addio al governo federale

Elon Musk si prepara a lasciare il governo federale degli Stati Uniti. La notizia, anticipata venti giorni fa dal sito americano Politico e smentita come ‘spazzatura’ dalla Casa Bianca, è riportata dal Washington Post. Il quotidiano Usa precisa che la data ufficiale delle dimissioni non è ancora stata comunicata ma che il ruolo del proprietario di X all’interno dell’apparato statale dovrebbe scadere entro la fine di maggio.

Musk pronto a lasciare il governo degli Usa

L’addio, che non nasconde problemi con il presidente Donald Trump, sarebbe motivato dalla stanchezza del patron di Tesla e braccio destro del tycoon, di dover affrontare l’assedio della sinistra politica. Fonti vicine al fondatore di Tesla riferiscono che la decisione è dovuta al malcontento del magnate nei confronti di quelli che definisce attacchi “immorali e sgradevoli” provenienti da ambienti progressisti. Nonostante l’imminente uscita, Musk resta convinto che il suo passo indietro non avrà ripercussioni sull’influenza né sulle attività del cosiddetto “Doge” Department of Government Efficiency), figura con cui viene talvolta identificato nel dibattito pubblico.

Il patron di X è stanco degli attacchi immorali della sinistra

Una fonte vicina a Musk conferma al Washington Post che le dimissioni non avranno effetti negativi sull’operato del Doge, sottolineando che il team da lui costruito ha già consolidato la propria presenza all’interno di numerose agenzie federali. Tuttavia, le indiscrezioni su una possibile uscita di scena arrivano in un momento in cui l’influenza del miliardario all’interno dell’amministrazione federale sembra in declino.

L’operato del Doge non sarà compromesso

Non mancherebbero forti tensioni tra Musk e altri membri del gabinetto Trump, legate alla mancanza di coordinamento nelle iniziative per la riduzione della spesa pubblica. Nel frattempo, Dan Ives, analista di Wedbush Securities, ha lanciato un appello affinché Musk lasci il servizio pubblico e torni a concentrarsi su Tesla. La casa automobilistica, infatti, si trova attualmente in una fase definita “codice rosso”.

Le rivelazioni di Politico sull’addio imminente smentito dalla Casa Bianca

A rivelare che Mr Tesla era pronto a lasciare il suo incarico per tornare agli affari sarebbe stato, secondo quanto riportato da Politico 20 giorni fa, proprio il presidente Trump, parlando alla sua cerchia di consiglieri più ristretti e al suo ufficio di gabinetto. A meno di tre mesi dal suo arrivo a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), il leader tycoon ha confidato ai suoi che il ceo di X e Tesla avrebbe fatto un passo inidetro rispetto al suo ruolo di super-consigliere. Nella stessa occasione il presidente Usa era tornato a elogiare le qualità geniali di Musk. “Penso che Elon sia fantastico. Ma credo anche che abbia una grande azienda da portare avanti. E a un certo punto tornerà al business. È una persona di grande talento, io adoro le persone molto intelligenti e lui lo è. Elon è un patriota americano, è terribile il trattamento che gli è stato riservato con gli attacchi alla Tesla”.