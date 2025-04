L’annuncio di Trump ai suoi: “Musk lascerà presto il suo incarico di governo e tornerà agli affari”

La notizia di Politico

Il presidente Usa avrebbe annunciato al suo staff l'imminente passo indietro di Mr Tesla dal ruolo di super-consigliere e onnipresente cheerleader della Casa Bianca. E avrebbe detto di essere molto soddisfatto del lavoro svolto al Doge

Elon Musk fuori dal governo Usa? Mr Tesla lascia il suo incarico per tornare agli affari. Sarebbe stato il presidente Donald Trump a rivelare la notizia alla sua cerchia di consiglieri più ristretti e al suo ufficio di gabinetto. A meno di tre mesi dal suo arrivo a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), il leader tycoon ha confidato ai suoi che il ceo di X e Tesla nelle prossime settimane farà un passo indietro rispetto al suo ruolo di super-consigliere e «onnipresente cheerleader» dell’amministrazione Usa. A rivelarlo è Politico.

Trump ai suoi: Musk tornerà agli affari

Secondo tre fonti interne alla cerchia del presidente citate dal sito Trump è soddisfatto di Musk e del lavoro del suo dipartimento di efficienza governativa. Ma sarebbe arrivato, per l’imprenditore, il momento di tornare alle sue attività e di assumere un ruolo di supporto. O almeno questa è la versione che dalla Casa Bianca e dallo staff di Mr Tesla fanno filtrare. Sono tanti, nella cerchia di Trump, ad aver criticato in queste settimane il peso politico, l’onnipresenza e l’invadenza del miliardario. Ritiro imminente? Tutto da verificare nei fatti, anche perché Trump non è nuovo a roboanti annunci e felpati passi indietro.

Il presidente Usa è contento del lavoro del suo braccio destra al Doge

Secondo un funzionario di alto grado dell’amministrazione Usa, Musk manterrà probabilmente un ruolo informale, con l’incarico di consigliere, e continuerà a essere un ‘volto occasionale’ intorno alla Casa Bianca. “Chi pensa scomparirà dall’orbita di Trump inganna se stesso”, ha messo in guardia un altro funzionario. Secondo le fonti di Politico, la svolta corrisponderà con la fine dell’incarico di Musk da “dipendente speciale del governo”, una condizione che gli ha risparmiato, almeno temporaneamente, alcune norme tra etica e conflitto di interessi. E i 130 giorni dovrebbero concludersi tra fine maggio e inizio giugno.

“Penso che sia fantastico, un patriota americano”

“Penso che Elon sia fantastico, ma credo anche che abbia una grande azienda da portare avanti e ad un certo punto tornerà al business”, ha detto Trump due giorni fa. “Vuole tornare. Quanto a lungo lo tratterrò? Finché sarà possibile. È una persona di grande talento, io adoro le persone molto intelligenti e lui lo è. Elon è un patriota americano, è terribile il trattamento che gli è stato riservato con gli attacchi alla Tesla. Lui ha fatto un lavoro incredibile per il paese”.