“Musk non si è fatto vedere alla Casa Bianca”. Ma era una bufala: Meloni posta il video dell’incontro

Sui social i saluti

«Contenta di rivedere a Washington il mio amico Elon Musk»: così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. Le immagini del video a corredo mostrano la premier che si avvicina al numero uno di X e Tesla e lo saluta con due baci sulle guance, alla presenza del presidente Usa, Donald Trump.

Elon Musk met with his Italian friend, Prime Minister Giorgia Meloni, at the White House. “Happy to see my friend back in Washington.” -Giorgia Meloni said to Elon Musk. pic.twitter.com/JVb6KaoenS — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) April 18, 2025

«Come stai?», dice Meloni incontrando il patron di Tesla. «È bello vederti», risponde Musk. E la premier aggiunge: «È un piacere». Nella breve clip su X si vede anche la delegazione italiana che ha preso parte al bilaterale di ieri alla Casa Bianca.

Smentiti in un colpo solo Corriere e Repubblica

Un video che disinnesca le ennesime inconsistenti polemiche, alla luce dei retroscena pubblicati da alcuni quotidiani, Monica Guerzoni sul Corriere scrive: «Al pranzo bilaterale c’era mezzo governo americano, da Vance a Waltz, da Hegseth a Bessent, mentre Meloni era accompagnata dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, dal consigliere militare Franco Federici e dalla ambasciatrice Mariangela Zappia. Si è discusso di difesa, di energia e di spazio. Italia e Usa lavoreranno in tandem «per le missioni su Marte», ma Elon Musk non c’era e la premier assicura che «non si è parlato di Starlink», il controverso sistema satellitare del proprietario di Tesla e Space X». Vero che Musk non era presente nella stanza Ovale, ma era alla Casa Bianca, come si evince dal filmato.

Nessuna assenza di Musk, Meloni posta il video

Repubblica addirittura va oltre titolando a pagina 2: “L’assenza di Musk, il silenzio di Mister X”. Quasi come se vi fosse una polemica in corso. «Elon Musk alla fine non si è fatto vedere alla Casa Bianca durante il bilaterale tra la premier e il presidente Usa. Ad annunciare che il magnate non sarebbe stato presente il suo braccio destro in Italia Andrea Stroppa: “Elon comunque si augura il meglio per le relazioni tra i due Paesi”. Poi lo stesso Stroppa ha fatto intendere che Musk era però a Washington».

Invece Musk, non solo era a Washington ma si è fatto addirittura vedere e sentire, come ha confermato la premier nel suo video social. L’ennesima polemica montata sul nulla (e sul falso).