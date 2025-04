Melissa, 12 anni, morta in un incidente stradale a Bologna: il padre alla guida era positivo a cocaina e alcol

Morta anche una 70enne

Il 49enne Marco Cavallari, padre della piccola Melissa, la dodicenne morta in un’incidente nel Bolognese, sull’autostrada Bazzanese tra Crespellano e Zola Pedrosa, venerdì scorso, è risultato positivo a cocaina e alcol, per un tasso quattro volte superiore a quello consentito. Anche la concentrazione dello stupefacente nel corpo dell’uomo è risultata molto alta. Secondo Il Resto del Carlino, lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Risorgimento e via Mario Alicata: l’auto dell’uomo avrebbe invaso con la sua Hyundai l’altra corsia, sulla quale viaggiava una Nissan Qashqai guidata dalla 70enne Ileana Gaspari, che è morta sul colpo nello scontro.

Nell’auto di Cavallari viaggiava anche l’altro figlio di otto anni, che per il momento è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Tra gli altri feriti nell’incidente figurano il marito della donna rimasta uccisa, Mauro, che non ha riportato gravi lesioni e il nipotino undicenne, trasportato anche lui d’urgenza al Maggiore in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

L’uomo era positivo ad alcol e cocaina: le indagini e lo choc della comunità

Gli agenti della Polizia locale della Valsamoggia hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, dopo essere intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo già senza vita di Ileana e i feriti dalla lamiere aggrovigliate, dal momento che le auto sono state completamente distrutte nell’impatto. Sul posto anche cinque ambulanza e l’elisoccorso. La piccola Melissa, nonostante l’impegno tempestivo dei soccorsi e il trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna, è deceduta nel pomeriggio di sabato a causa delle gravissime ferite riportate.

Il dramma ha sconvolto la frazione di Ponte Rocca dove viveva la famiglia Cavallari, ma anche il comune di Zola Pedrosa. Inoltre, la scuola media e la parrocchia frequentata dalla bambina l’hanno ricordata come “solare e allegra”, una “bambina farfalla” come si era descritta in un suo disegno. Intanto, compagni e insegnanti hanno annunciato che nel giardino dell’istituto scolastico sarà piantato un melograno in sua memoria, affinché venga ricordata per sempre.

I funerali di Melissa

I funerali della dodicenne Melissa hanno avuto luogo nell’abbazia dei santi Nicolò ed Agata a Zola Predosa: tutto il paese in cui la bambina viveva con la propria famiglia è accorso per renderle omaggio, assieme alla mamma, la nonna, i compagni di classe, gli amici della parrocchia e il sindaco di Zola Predosa Davide Dall’Omo. «Cara Melissa, ora siamo tutti attoniti davanti all’improvviso fatto che ti è successo, davanti al mistero della tua tragica e inspiegabile fine. È un dolore lancinante che ci spezza il cuore, abbiamo un cuore impietrito, ridotto in pietra». Queste le parole pronunciate da don Giuseppe Vaccari, parroco di Ponte Ronca, durante l’omelia. Sul retro della sua fotografia è stata scritta questa frase: «La tua luce dolce Melissa non si è spenta, ora vive in ogni passo, in ogni respiro, in ogni sguardo rivolto al cielo e ci ricordano che amore vero non conosce addii».