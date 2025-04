Col nuovo codice della strada quasi 1200 incidenti in meno. Salvini: «Trend confortante, alla faccia delle fake news» 

I dati di Mit e Viminale

In quattro mesi drastica riduzione anche dei morti e dei feriti, rispettivamente 50 e 978 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Calano gli incidenti, i morti, le persone ferite. Dopo quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, i dati raccolti da Polizia stradale e Carabinieri confermano il trend confortante. I risultati positivi sono stati diffusi attraverso una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che include i dati raccolti dal Viminale. Dal 14 dicembre 2024 al 13 aprile 2025, rispetto allo stesso periodo di dodici mesi fa, ci sono stati 50 morti in meno (348 contro 398), 1.182 incidenti rilevati in meno (21.494 contro 22.676), 978 persone ferite in meno (11.686 contro 12.664). Nei primi quattro mesi col nuovo codice della strada in vigore, le principali violazioni hanno riguardato il limite di velocità, le cinture di sicurezza e l’uso del cellulare alla guida.

Salvini: «Col nuovo codice della strada trend confortante, alla faccia delle fake»

«Più di 1.100 incidenti in meno, quasi 1.000 feriti in meno, 50 morti in meno: secondo Polizia e Carabinieri i primi quattro mesi col nuovo codice della strada, alla faccia di fake news e polemiche lunari, confermano un trend confortante», ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ringraziando «gli italiani per il senso di responsabilità e le forze dell’ordine per il consueto, straordinario, impegno. Non abbassiamo la guardia».

In quattro mesi quasi 1200 incidenti gravi in meno

Durante il 2024 la Polizia Stradale ha effettuato 430.126 pattugliamenti e contestato 1.710.818 violazioni del Codice della strada, di cui 470.129 per eccesso di velocità. I guidatori monitorati con etilometri e precursori sono stati 777.472 mentre le persone sanzionate per per guida in stato di ebbrezza alcolica sono state 13.466. Invece, i conducenti denunciati per aver guidato sotto effetto di stupefacenti sono stati 1.201. Per giunta, è stata particolarmente incisiva anche l’attività di prevenzione e di contrasto agli illeciti di specifica competenza, in materia di reati connessi alla circolazione stradale.

L’attività del 2024, condotta dalle forze dell’ordine, ha consentito di realizzare risultati significativi anche nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con il sequestro di 529.672,24 kg di cocaina, 87.435,46 kg di marijuana, 1.250.233,30 kg di hashish e 627,05 kg di eroina. In aggiunta, gli agenti preposti hanno sottoposto alle verifiche 4.882 esercizi commerciali tra autodemolitori, autofficine, agenzie pratiche automobilistiche, autoscuole, concessionari, rivendite online e procedendo alla contestazione di 2.760 violazioni e a 96 sequestri. Sul versante infortunistico, nel 2024 la Polizia stradale ha rilevato 47.500 incidenti di cui, 494 con esito mortale (543 vittime), 16.822 incidenti con lesioni (le persone ferite sono state 26.324) e 30.184 incidenti con solo danni a cose. Sono proseguiti anche i controlli nel settore del trasporto professionale con 9.065 operatori impegnati, che hanno ispezionato 20.505 veicoli pesanti, accertando 15.487 infrazioni e ritirando 264 patenti e 464 carte di circolazione.