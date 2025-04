“Italiani di m… fate ridere”: insulti e odio degli immigrati contro il dl Sicurezza (video)

Tensione a Dritto e Rovescio

La risposta sconcertante di un gruppo di giovani stranieri in un servizio su sicurezza e legalità mandato in onda durante il programma di Del Debbio su Rete 4

“Italiani di m…”. Brutta pagina di ordinaria follia contro il governo, l’Italia e gli italiani. Il tema è il dl Sicurezza sul quale sinistra e magistatura hanno cannoneggiato dimostrando disinteresse per il bisogno di legalità e di sicurezza delle persone nalla loro vita quotidiana. Se ne parla a “Dritto e rovescio” , il prograqmma di Del Debbio su Rete4, da sempre molto sensibile sul tema. Il discorso si è incentrato sul pacchetto che include anche strumenti di tutela per le forze dell’ordine, perché questa, ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel discorso pronunciato in occasione delle celebrazioni per i 173 dalla fondazione della Polizia, è una “una priorità di questo Governo”. Per gli italiani si tratta di un provvedimento necessario, per altri, tra cui molti migranti, no. Le telecamere del programma sono andate allora ascoltare il parere di alcuni di loro. E le risposte sono state offensive, cariche di livore. In studio la solita sinistra non ha indietreggiato di fronte al filmato. Per i sinistri più sicurezza vul dire più autoritarismo. E i commenti sui social del programma infieriscono contro questo buonismo. Ricordiamo che giorni fa un’inviata della stessa rete è stata pesantemente insultata dal candidato sindaco di Monfalcone. L’irrisione e l’offesa stanno prendendo piede in modo inquietante.

Migranti contro il dl Sicurezza: “Italiani di m… mi fate ridere”

“A noi non cambia niente questa legge, ho la stessa visione di prima. Ma fate ridere, italiani di merda. Tu (Stato) continui a dare protezione ai carabinieri e a noi non ci trovi un cazzo (di lavoro)”, si sente dire dagli stranieri nel video mandato in onda da “Dritto e Rovescio”. Questo gruppo di migranti ascoltato non ne vuole sapere di capire discorsi riguardanti sicurezza e legalità del paese in cui vivono: “Io non sono spaventato, perché dovrei?”, dice spavaldo un altro. L’inviata ha poi cheisto se sapessero le ragioni per le quali lo Stato ha deciso di dare questa forma di tutela alle forze dell’ordine. Ma la risposta è stata menefreghismo totale. Con una carica sconcertante di antagonismo: “l’Italia ha problemi, i processi, le cose. Li fanno sentire più sicuri. E questo a cosa porta poi? Che i ragazzi sicuramente si incazzano. Se io vengo a farti del male e tu non puoi reagire, appena hai l’occasione tu mi farai ancora più male”. C’è poco da ridere, il report della Polizia 2024 graida vendetta: il numero di agenti che è rimasto ferito durante gli scontri da parter di violenti antagonisti sono infatti 258… Le tutele previste dal dl erano necessarie per la sicurezza di tutti.