Iginio Massari elogia Meloni: “L’unica che ha saputo ascoltare”. E la sinistra “rosicona” va in tilt: narrazione dem smentita coi fatti

Ma che chiacchiere e folklore

Il noto pasticciere premiato a Palazzo Chigi rende onore al merito della premier e smonta le teorie dem "politicamente scorrette". «L'Italia ne aveva bisogno: può insegnare a molti come si mangia sano e come si può andare lontano avendo uomini stimolati a migliorarsi giorno per giorno»

«La storia per arrivare fin qui è stata lunga e Giorgia Meloni mi ha accompagnato in questo percorso ed è l’unica persona che con i vari governi ha saputo ascoltare e non solo sentire. Perché chi sente è come una puntura di zanzara. Ma chi ascolta deve riflettere», ha precisato e sottolineato con l’evidenziatore Iginio Massari nella sua dichiarazione nel cortile d’onore di Palazzo Chigi, dove si è svolta la cerimonia di consegna del Premio “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana“, istituito con la legge 59 del 19 aprile 2024, per valorizzare le eccellenze dell’enogastronomia italiana. E dove il presidente del Consiglio ha conferito il prestigioso riconoscimento alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

«Un percorso – ha aggiunto il celebre maestro pasticciere proseguendo – durato 22 anni. E a seguito del quale siamo arrivati oggi alla conclusione e all’inizio di una nuova storia. L’Italia dal mio punto di vista ne aveva bisogno. Perché l’Italia può insegnare a molti come si mangia sano e come si può andare lontano avendo uomini stimolati a migliorarsi giorno per giorno».

Iginio Massari elogia la premier e la sinistra va in tilt

E un istante dopo queste dichiarazioni non ci voleva un grande sforzo di immaginazione per prevedere che le parole di Iginio Massari, il maestro della pasticceria italiana, avrebbero scatenato il solito coro di indignazione a sinistra. Il celebre pasticciere, insignito a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio per “l’arte della pasticceria”, ha osato dire qualcosa di “politicamente scorretto” agli occhi della gauche: «La premier è l’unica che ha saputo ascoltare». Apriti cielo.

La narrazione della sinistra rispedita al mittente dal noto maestro pasticcere

Le reazioni non si sono fatte attendere. Dai social ai salotti radical-chic, l’affermazione di Massari ha provocato un’ondata di sorpresa e sdegno, con i soliti commentatori e soloni dem pronti a ridurre tutto a una questione ideologica. La sinistra, che spesso si riempie la bocca con il mantra dell’inclusione e della libertà di espressione, dimostra ancora una volta la sua incapacità di accettare un’opinione che non rientri nella sua narrazione.

Iginio Massari rende onore al merito della Meloni e la sinistra impazzisce

La verità, però, è sotto gli occhi di tutti: il governo attuale ha dimostrato attenzione per il mondo dell’eccellenza artigiana italiana, un patrimonio che la sinistra ha troppo spesso ignorato, relegandolo a mero folklore. Massari, con la sua carriera straordinaria, ha elevato la pasticceria a un’arte riconosciuta a livello internazionale. Se un professionista di tale levatura dice che il premier lo ha ascoltato, forse ci sarebbe da riflettere, anziché indignarsi a comando.

Per i fautori dell’opposizione in servizio effettivo e permanente la verità fa male?

Ma è così(purtroppo): per certa sinistra, chiunque osi riconoscere meriti a un governo che non sia il loro diventa automaticamente un nemico da attaccare. Che poi sia un pasticcere, un artista o un imprenditore, poco importa. L’importante è “indignarsi”. Puntare l’indice. Discettare e dispensare perle di saggezza velenosa, spesso senza nemmeno capire il senso di ciò che è stato detto.

Bando alle polemiche, Massari e i suoi colleghi sono la risposta migliore ai compagni “che rosicano”…

Nel frattempo, tra un attacco e l’altro, con buona pace di hater e opinionisti self-made, Massari continua a rappresentare con orgoglio il meglio del Made in Italy. E questo, piaccia o no ai custodi del pensiero unico, è un dato di fatto.