Dazi, Meloni in missione da Trump il 17 aprile. I media americani: “Ottima mediatrice tra gli Usa e l’Europa”

L'annuncio

Missione dazi, per Giorgia Meloni, che il 17 aprile sarà a Washington per un incontro con Donald Trump. Obiettivo: difendere gli interessi nazionali, ma anche provare a fare da “mediatrice” con la Ue, ruolo che oggi il più autorevole media americano suo temi di politica, “Politico”, nella sua edizione europea, considera molto promettente. La sfida, in uno scenario dominato dall’incertezza sul futuro che anche oggi vede le Borse mondiali in fibrillazione, è “azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti” insistendo sulla formula “zero per zero”.

Meloni da Trump il 17 aprile, anche a nome della Ue

Il capo del governo, prima di annunciare la data della visita a Trump, ieri ha messo in campo un pacchetto di aiuti alle imprese italiane per fare “fronte comune” rispetto “alla nuova delicata congiuntura economica che stiamo affrontando” e l’attivazione di tavoli di lavoro per trovare le misure idonee a rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale italiano. Il pacchetto messo in campo dal governo si articola in una serie di interventi: “Abbiamo individuato nell’ambito della dotazione finanziaria del Recovery italiano e della sua prossima revisione circa 14 miliardi di euro che possono essere rimodulati per sostenere l’occupazione e aumentare l’efficienza della produttività”, spiega Meloni. A queste risorse si aggiungono circa 11 miliardi dei fondi di coesione, che nelle intenzioni dell’esecutivo “possono essere riprogrammati a favore delle imprese, dei lavoratori e dei settori che dovessero essere più colpiti”.

Ulteriori fondi potrebbero arrivare da una revisione del Piano per il clima: la dotazione complessiva dell’Ue per il periodo 2026-2032 ammonta a 54 miliardi di euro e, come sottolinea Meloni nel suo intervento, “prevede per il nostro Paese circa 7 miliardi di euro complessivi” destinati alla riduzione dei costi energetici per famiglie e micro imprese.

Negli Usa, la premier porterà la “linea italiana”, ovvero quello della trattativa e non del “bazooka” europeo. Per l’esecutivo guidato da Meloni, il nodo dazi va affrontato con pragmatismo e senza allarmismi, che, come va ripetendo da giorni l’inquilina di Palazzo Chigi, rischiano di causare danni ben maggiori di quelli strettamente connessi con i dazi. La risposta alla ‘mannaia’ sulle merci europee, secondo il governo, passa anche per una de-regulation a livello Ue e per una sburocratizzazione del quadro normativo, intervenendo sulle “regole ideologiche” e “poco condivisibili” del Green Deal. Parallelamente alla trattativa con gli Usa, infatti, per Meloni bisogna che la Ue elimini i dazi che si è “autoimposta”. “Da subito intendiamo attivarci per avviare un forte negoziato con la Commissione Ue per un regime transitorio sugli aiuti di Stato e una maggiore flessibilità nella revisione del Pnrr, nell’utilizzo dei fondi di coesione e nella definizione del Piano sociale per il clima”, afferma l’inquilina di Palazzo Chigi. “Se l’Europa pensa di sopravvivere a questa fase continuando a far finta di niente o a pretendere di iper regolamentare tutto – avverte Meloni nel suo speech – semplicemente non sopravviverà e abbiamo un problema più grande dei dazi americani“.

Il ruolo della premier italiana nell’analisi di “Politico”

Meloni da Trump, con quali prospettive? “Giorgia Meloni si è presentata come mediatrice tra Washington e Bruxelles. La prossima settimana, nello Studio Ovale, il primo ministro italiano avrà l’opportunità di mostrare loro di cosa è capace”, scrive Politico, dopo l’annuncio ufficiale della visita del capo di governo italiano il 17 aprile prossimo. La premier di destra, sottolinea il sito, sarà il primo leader europeo a incontrare Donald Trump da quando, la scorsa settimana, ha annunciato dazi del 20% sui prodotti dell’Ue. “Considerati i suoi rapporti amichevoli con il presidente e con diverse figure della sua amministrazione, l’Europa difficilmente avrebbe potuto scegliere un’emissaria migliore”, rileva Politico. Secondo la testata, “convincere Trump a usare toni più concilianti dovrebbe essere la parte facile: tutto ciò che deve fare è rilasciare le giuste dichiarazioni sul commercio con l’America alle condizioni di Trump, un terreno che i suoi ministri hanno già preparato con impegno”.

Ma Meloni, evidenzia Politico, con Trump punta sicuramente più in alto che semplicemente uscire indenne dall’incontro, obiettivo che il leader irlandese Michael Martin si era prefissato un mese fa. “Il suo buon rapporto con l’amministrazione Trump conterà poco a livello nazionale se non riuscirà ad ammorbidire la sua posizione sui dazi, che ha già ammesso danneggeranno l’economia italiana”, prosegue il sito, ricordando che i sondaggi indicano un 63% degli italiani con un’opinione sfavorevole di Trump.