La fan di Conte si candida, l’Italia è salva. Rita De Crescenzo: “Io pacifista, Meloni no. Putin? E chi è? Mattarella di nome come fa?”

L'influencer di Roccaraso

o, tiktoker e influencer napoletana, napoletana, contiana, grillina, con precedenti penali e un futuro in politica. Oggi “La Stampa” le concede una lunga intervista a tutta pagina nella quale la signora “Roccaraso”, guarda caso, si dichiara a favore del Reddito di cittadinanza. Ma non solo. C’è chi si diverte per le sue perfomance, ma lei si prende molto sul serio e annuncia di essere pronta a scendere in campo, dall’alto dei suoi follower tamarri. “Ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenze, ho avuto un’infanzia terribile e ho fatto un figlio a 13 anni. E mo’ voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia. Parlo a persone come me, che sono in casa perché magari sono allettate o anziane o disoccupate. La mattina mi sveglio, faccio la diretta, faccio TikTok. Senza guadagnare niente, né 12 mila né 13 mila né niente. Con TikTok non guadagno niente. Poi, certo, se mi chiamano per un evento o per una pubblicità mi pagano, qui nisciuno fa niente per niente. Però non guadagno da sola, ci sono anche le spese, l’impresario, il fonico, il parrucchiere, il vestito, la macchina, la benzina…”. Ha già vinto lei, Rita De Crescenzcon precedenti penali e un futuro in politica. Oggi “La Stampa” le concede una lunga intervista a tutta pagina nella quale la signora “Roccaraso”, guarda caso, si dichiara a favore del Reddito di cittadinanza. Ma non solo. C’è chi si diverte per le sue perfomance, ma lei si prende molto sul serio e annuncia di essere pronta a scendere in campo, dall’alto dei suoi follower tamarri. “Ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenz. E mo’ voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia. Parlo a persone come me, che sono in casa perché magari sono allettate o anziane o disoccupate. La mattina mi sveglio, faccio la diretta, faccio TikTok. Senza guadagnare niente, né 12 mila né 13 mila né niente. Con TikTok non guadagno niente. Poi, certo, se mi chiamano per un evento o per una pubblicità mi pagano, qui nisciuno fa niente per niente. Però non guadagno da sola, ci sono anche le spese, l’impresario, il fonico, il parrucchiere, il vestito, la macchina, la benzina…”.

Rita De Crescenzo e la sua scesa in campo

Della sua passione per Conte si è scritto tanto, ma lei parla della piazza “pacifista” come di un impegno da militante della causa “no armi”. “Non sono andata lì per divertirmi, ma perché ho paura della guerra. Volevo dire: stop alle armi. Tengo tre figli maschi e pure un nipotino, sono preoccupata per il futuro. Basta guerre. Putin? Non lo so chi è ‘sto Putin. So che i grossi devono stendere le mani e sedersi a un tavolo per mettere pace, non per fare la guerra. Poi io di politica non so nulla… prima devo studiare. Maria Rosaria Boccia? Ci frequentiamo, stiamo facendo un bellissimo podcast insieme. Mi fa imparare nu poco. Tramite lei capisco il male che questi signori in giacca e cravatta hanno fatto alla nostra città”. Come si chiama il Presidente della Repubblica? “Mattarella”. E di nome? “Eh, non lo so”. Da chi viene eletto? “E che ne saccio?”. Trump? “Mi è simpaticissimo perché somiglia a mio marito. Nel mio shop on line vendevo pure delle statuette di Trump con la faccia di mio marito”. Meloni? “Destra e sinistra non mi importa. Dico soltanto che se è una mamma deve dire: stop alle armi”.