Cercasi medico, stipendio da 30mila euro al mese: un annuncio di lavoro fa sognare i camici bianchi di tutto il mondo

Dall'Australia

L’annuncio di lavoro è di un mese fa e non ha ancora trovato il candidato giusto, ma è diventato popolarissimo tra chi fa il medico ed è disoccupato o in cerca di un posto migliore, di tutto il mondo. Julia Creek, una remotissima cittadina australiana del Queensland offre infatti uno stipendio record: quasi 400mila euro l’anno a chi sia disposto a trasferirsi armi, bagagli e… stetoscopio.

I potenziali pazienti di Julia Creek sono alla portata di un qualsiasi medico di famiglia italiano: la ridente cittadina australiana vanta infatti appena 549 abitanti, canguri esclusi. Allo stipendio record, con una retribuzione compresa tra 476.082 e 680.277 dollari australiani all’anno, la cittadina del Queensland offre benefit aggiuntivi tra cui l’alloggio gratuito e autovettura per gli spostamenti, che in Australia prevedono distanze notevoli.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, che per primo ha dato la notizia, il medico di base locale esperto andrà a guadagnare più dell’attuale primo ministro: Anthony Albanese percepisce infatti 607.516 dollari annui (circa 330mila euro).

L’annuncio di lavoro dall’Australia: cercasi candidato medico, stipendio da 600mila euro l’anno

Il candidato selezionato riceverà inoltre cinque settimane di ferie annuali e fino a 6 settimane di congedo per aggiornamento professionale, e altre indennità.

“Sarai al centro della comunità di Julia Creek”, si legge nell’annuncio di lavoro del servizio sanitario pubblico australiano.

A questo link la pagina

“Vivi e lavori circondato dal vasto paesaggio dell’entroterra del Queensland”, assicura il dottor Adam Louws, il medico dimissionario di Julia Creek che con la moglie e i quattro figli ha resistito appena due anni, sottolineando però che l’incarico ha il suo fascino. “In termini di senso di comunità, di apertura, è come tornare indietro nel tempo di circa 50 anni”, ha detto all’ABC. “Tutti conoscono il loro vicino, i bambini corrono in giro, tutti si tengono d’occhio a vicenda, è un posto semplicemente accogliente”.

Il medico più vicino alla stessa distanza tra Roma e Teramo

Il dottor Louws e la sua famiglia ora stanno facendo i bagagli per tornare nella più civilizzata Brisbane. Ufficialmente per motivi familiari “Spero solo che riescano a trovare un altro medico al più presto”. Eventualità tuttaltro che scontata. Prima dell’arrivo del Dottor Louws, Julia Creek era rimasta senza un medico a tempo pieno per oltre 10 anni e la gente del posto era costretta a percorrere ore di viaggio per curarsi. Il medico più vicino si trovava a 147 chilometri di distanza, a Richmond, un viaggio di andata e ritorno di tre ore. In pratica, come da Roma a Teramo.

Il medico condotto in Australia? Guadagna 30mila euro al mese

Julia Creek dispone di un day hospital con sei posti letto e personale infermieristico in grado di fornire assistenza di base e assistenza temporanea ai pazienti in attesa di essere trasferiti in caso di emergenza.

“Sì, a volte le cose possono diventare frenetiche”, ha detto il dottor Louws quando ha iniziato l’incarico. “Il mio primo giorno, abbiamo avuto un’emergenza che ha dovuto essere trasferita, una procedura che ho dovuto imparare molto in fretta. “Ma nel complesso è molto meno stressante di quanto la gente si aspetti. Si aspettano tutte queste chiamate alle 2 di notte di domenica mattina, questo non è ancora successo”, ha detto. Intanto l’annuncio è diventato virale: quei 50mila euro al mese sono diventati il miraggio dei camici bianchi disoccupati di tutto il pianeta