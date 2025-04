Boris Johnson morso da uno struzzo in Texas: la moglie condivide la replica “divertente” sui social (video)

Un attacco inaspettato

L’ex primo ministro britannico Boris Johnson è stato morso da uno struzzo mentre era in gita con la famiglia in un parco naturale del Texas, ma non si è perso d’animo ed ha affrontato la situazione con una sana risata. Secondo Fox news, l’ex primo ministro conservatore stavolta ha dovuto fare i conti con un pennuto di due metri e mezzo, munito di artigli lunghi dieci centimetri e che l’ha colpito mentre si trovava in macchina. La moglie di “Bojo”, Carrie, ha filmato divertita la scena e ha poi pubblicato il video sui social con descrizione: “Troppo divertente per non condividerlo”.

Nel filmato si nota l’ex titolare di Downing street che appoggia il braccio fuori dalla macchina, per poi finire preda dell’ira istintiva di uno struzzo che si trovava nelle vicinanze. “F*to inferno”, ha esclamato Johnson mentre uno dei figli si sporgeva verso il finestrino per osservare meglio la scena. Invece, la figlia piccola dell’ex leader conservatore, che si trovava in braccio alla mamma, è scoppiata a ridere appena ha visto la scena. “La reazione di Boris è talmente britannica”, ha scritto un utente sui social dopo aver visionato la scena sul profilo della moglie di Johnson.

Da anni il politico inglese regala momenti ironici al pubblico dei social, soprattutto durante gli eventi in cui partecipa come ospite: tempo fa, durante un partita di rugby tra bambini in Giappone, Boris Johnson ne ha accidentalmente travolto uno nel tentativo di arrivare alla meta. Il piccolo non ha riportato contusioni, visto che l’impatto è stato piuttosto debole ed entrambi sono tornati in piedi sorridendo.