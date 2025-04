Bonelli il peggiore, va in piazza con gli antagonisti violenti. Poi si pente e tenta una ridicola mediazione (video)

L'ultima figuraccia

La presenza del leader di Avs tra i facinorosi che al Pantheon manifestavano contro il decreto Sicurezza del governo stigmatizzata dai social di FdI: "Insieme al Pd e alla Cgil in prima fila a coccolare i collettivi rossi"

Che ci fa Angelo Bonelli, leader di Avs, tra i facinorosi che al Pantheon manifestavano contro il decreto Sicurezza del governo? Lo vediamo lì in mezzo tentare di mettersi in mezzo per “sedare” i bollenti spiriti dei manifestanti dei centri sociali scesi in campo che si stavano scagliando contro gli agenti. Nella manifestazione antagonista c’erano anche esponenti politici di Pd, M5s e +Europa e Avs che di certo non hanno partecipato agli scontri. Ma hanno prima avallato il sit-in e poi condiviso la piazza con chi li ha generati. Tra questi Angelo Bonelli che – come titolano tutti i video che hanno ripreso la scena- tenta di mettere pace tra i due opposti schieramenti. Che dire? Ingenuità? Senso del ridicolo? Mancanza di capacità previsionale? Fare l’eroe fuori tempo massimo? Aprire la stalla dopo che i buoi sono scappati?

Prima aderisce alla piazza, poi si sfila

Tante domande a cui si può rispondere “affermativo”. C’è stato un parapiglia a causa degli studenti medi e universitari, insieme ai centri sociali, che, al Pantheon, hanno cercato di sfondare i dispositivi di sicurezza della polizia per raggiungere Palazzo Chigi. Ancora una volta hanno provocato la reazione degli agenti, che li hanno respinti con la sola forza degli scudi. E proprio tra le fila degli agenti si contano, ancora una volta, i feriti. Un agente ha subito un trauma contusivo al polso destro, un altro un forte colpo alla schiena, tanto da dover entrambi ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ora, la tempistica dice tutto: le 200 associazioni della Rete No ddl sicurezza insieme alla Cgil e alle delegazioni delle forze di opposizione si erano date appuntamento venerdì 4 aprile, in piazza. Oltre al sindacato, l’adesione al sit in finito a scontri e feriti era stata data anche dai partiti di opposizione, Pd, M5S e Avs, presenti con delegazioni.

FdI: “Bonelli insieme al Pd e alla Cgil in prima fila…”

La presenza di Angelo Bonelli non è passata inosservata e la pagina Fb di Fratelli d’Italia a corredo del video commenta: “Bonelli insieme al Pd e alla Cgil in prima fila a coccolare i collettivi rossi, intenti con violenza a deleggittimare l’operato delle Forze dell’Ordine. Un’ennesima dimostrazione di quanto fosse urgente il decreto sicurezza”.