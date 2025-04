Bezos presenta un’offerta last minute per rilevare TikTok: Amazon vola in Borsa

Trump ha anche un piano B

Amazon ha presentato un’offerta last minute per acquistare TikTok, a pochi giorni dalla deadline di sabato perché sia venduto dalla proprietà cinese, pena la messa al bando negli Stati Uniti. Lo hanno rivelato al New York Times tre fonti al corrente dell’offerta, mentre alcune parti coinvolte nella trattativa non sembrano prendere seriamente l’interessamento dell’azienda di Jeff Bezos. L’offerta, scrive il giornale, sarebbe contenuta in una lettera inviata al vice presidente JD Vance e al segretario al Commercio Howard Lutnick.

Se Amazon non rileva TikTok la Casa Bianca ha un piano B

La notizia ha fatto impennare il titolo di Amazon, che ha guadagnato il 2% sul Nasdaq in poche ore. Secondo quanto riportato dal Washington Post, Trump avrebbe anche un piano B, qualora Bezos non dovesse rilevare la popolare piattaforma social. La Casa Bianca avrebbe infatti valutato varie opzioni per salvare TikTok, fra le quali quella di lasciare il controllo dell’algoritmo della popolare app nelle mani della cinese ByteDance. Il quotidiano Usa, cita alcune fonti secondo le quali ByteDance, concederebbe poi l’algoritmo in prestito alla nuova entità che opererà TikTok negli Stati Uniti. A questa nuova entità e a chi vi farà parte sta lavorando l’Amministrazione, che oggi terrà una riunione sul futuro dell’app in vista della scadenza del 5 aprile.

La classifica annuale di Forbes: Musk, Zuckerberg, Bezos

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos, con un patrimonio di 215 miliardi di dollari, proprio in queste ore è stato incoronato da Forbes come il terzo uomo più ricco del pianeta. Davanti a lui solo Mark Zuckerberg, co-fondatore di Meta, con una ricchezza di 216 miliardi di dollari ed Elon Musk, anche quest’anno in testa con un patrimonio stimato di circa 342 miliardi di dollari,