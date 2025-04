Bambina brasiliana di otto anni muore dopo l’inalazione del deodorante: stava partecipando a una sfida su Tik tok

Il pericolo sui social

Una bambina brasiliana di otto anni, Sarah Raissa Pereira de Castro, è morta dopo aver inalato il deodorante: la piccola stava partecipando a una sfida diffusa sul social di Tik tok. Secondo Il Messaggero, la vittima ha subito un arresto cardiorespiratorio ed è stata trasportata al pronto soccorso regionale di Ceilândia, dove i medici l’hanno rianimata per circa un’ora . Nonostante ciò, la fanciulla non ha dato segni di miglioramento a livello neurologico e in seguito i dottori ne hanno confermato la morte cerebrale.

Il dottor Paulo Guimaraes, citato dal quotidiano brasiliano Metropoles, ha spiegato che ” gli spray deodoranti contengono gas come butano, propano e isobutano. Se inalati, causano ipossia, ovvero una mancanza di ossigeno nell’organismo”. Inoltre, secondo il medico ha evidenziato che la mancanza di ossigeno nel corpo può causare vertigini, convulsioni e arresto cardiaco. “Esiste perfino la cosiddetta sindrome della morte improvvisa da inalazione, che può verificarsi nel giro di pochi minuti”, ha poi concluso l’esperto.

Bambina morta dopo l’inalazione di un deodorante: la polizia apre un’indagine

Intanto, la polizia civile brasiliana ha deciso di aprire un’indagine per chiarire le precise circostanze del decesso e per comprendere in che modo la bambina abbia avuto accesso alla «sfida del deodorante». Inoltre, gli agenti stanno conducendo alcune verifiche per individuare e identificare i responsabili della diffusione della «challenge» sui social. Il capo delegazione della polizia, João Ataliba Neto, ha affermato che la persona responsabile della pubblicazione della sfida online potrebbe essere accusata del reato di omicidio volontario, che prevede una pena fino a 30 anni di carcere.

La sfida del deodorante tra i giovani in Brasile: di cosa si tratta?

La gara dell’inalazione del deodorante consiste nel decretare chi riesce a resistere più a lungo, inalando contemporaneamente la maggior quantità della sostanza spray. La sfida non è nuova alle cronache brasiliane, perché già un altro caso analogo aveva scosso l’opinione pubblica: un bambino di dieci anni, João Victor Santos, era morto a Belo Horizonte nel 2022 dopo un arresto cardiaco causato dalla medesima pratica.