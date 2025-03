Terremoto in Birmania: 144 morti accertati, ma si teme la catastrofe. La vicinanza di Meloni: scene devastanti (video)

Potrebbero essere "migliaia" le vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud est asiatico. La Croce Rossa: paura per le dighe. Cinque bambini e un novizio hanno perso la vita nel crollo del monastero di Wailuwun a Taungoo

Potrebbero essere “migliaia” le vittime del terremoto devastante di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud est asiatico, con epicentro nella parte centrale del Myanmar. L’ultimo bilancio ufficiale, purtroppo provvisorio, parla di almeno 144 morti e 732 feriti, secondo quanto riferisce l’agenzia Xinhua. Il tragico sisma è stato avvertito in Cina e in Thailandia, con conseguenze drammatiche anche a Bangkok dove un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato come sfarinato al suolo. Lo ha reso noto l’Usgs, l’istituto geologico americano. Almeno 10 le vittime e 100 dispersi nella capitale thailandese. L’epicentro del sisma è stato localizzato 16 chilometri a nordovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, alle 14.20 ora locale, le 7.20 in Italia. Una seconda scossa di magnitudo 6.4 si è poi registrata 12 minuti dopo la prima. Con epicentro a 18 chilometri a sud di Sagaing.

Terremoto in Myanmar: 144 morte e 732 feriti, si temono migliaia di vittime

In Myanmar si teme “un alto numero di vittime” e ”danni ingenti ed estesi”, scrive l’istituto Usa, che sul proprio sito Internet stima che potrebbero esserci ”migliaia di vittime”, parla di ”allerta rossa per vittime e perdite economiche correlate alle scosse”. Secondo la testimonianza di un membro di una squadra di soccorso di stanza a Mandalay alla Bbc, “i danni sono enormi” e “anche il numero di morti è piuttosto alto. Almeno nell’ordine delle centinaia“. Un ospedale nella capitale è stato dichiarato “area con molte vittime”. Cinque bambini e un novizio hanno perso la vita nel crollo del monastero di Wailuwun a Taungoo, rende noto il sito di notizie locale ‘Eleven Myanmar’ con un post su ‘X’. Giornalisti dell’Afp a Naypyidaw, la capitale, hanno visto strade divelte dopo la scossa e pezzi di cornicioni dei palazzi nelle vie.

La scossa 300 volte più potente di quella di Amatrice del 2016

Sta facendo il giro dei social il video del salvataggio di una donna e del suo bambino fortunatamente vivi, ma intrappolati tra le macerie di un palazzo crollato a Naypyidaw. Tremori sono stati avvertiti anche nei vicini Laos e Vietnam. Secondo l’istituto geosismico italiano Igv, la scossa principale è stata di 300 volte più potente di quella di Amatrice del 2016. Quello stesso anno in Myanmar si è verificato il terremoto recente più potente, con 3 morti e molti crolli.

La giunta militare ha dichiarato lo stato di emergenza

E ancora: gli aeroporti di Mandalay e Naypyidaw sono stati gravemente danneggiati dal sisma. Disposta quindi la chiusura degli scali con il conseguente stop ai voli, riferisce il sito di notizie Myanmar Now. La giunta al potere in Myanmar ha intanto dichiarato lo stato d’emergenza in sei regioni, rivolgendo un appello alla comunità internazionale affinché invii aiuti umanitari per la popolazione colpita. “Decine di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiati in Myanmar. E si guarda con preoccupazioni allo stato delle dighe su larga scala”, così una nota ufficiale della Croce Rossa.

Meloni: immagini devastanti, la mia solidarietà alle popolazioni colpite

La Farnesina ha fatto sapere che per ora non risultano italiani coinvolti nel terremoto. “Sono devastanti le immagini che ci arrivano dal Sud-Est asiatico dove – scrive sui social Giorgia Meloni – una forte scossa di terremoto, con epicentro in Myanmar, ha provocato centinaia di morti e feriti. La mia solidarietà, e quella del governo italiano, alle popolazioni colpite e il mio più sincero sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e delle persone rimaste coinvolte in questa tragedia”.

Gueterres: il mio cuore è rivolto alle persone colpite

“Il mio cuore è rivolto alle persone colpite dal terribile terremoto che ha colpito oggi alcune parti del Sud-est asiatico. Invio le mie condoglianze ai governi e alle persone della regione Il sistema delle Nazioni Unite nella regione si sta mobilitando per aiutare chi ha bisogno”. Così su X Antonio Guterres. “Gli Usa aiuteranno il Myanmar, colpito da un devastante terremoto di magnitudo 7,7”, ha assicurato il presidente Donald Trump.