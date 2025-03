Prodi non si scusa e ride della tirata di capelli alla giornalista: “Io gioisco, vogliono l’incidente…” (video)

L'aggressione

Ridacchia e non si scusa, il Professore, anzi, il “vecchio professore”, come si autodefinisce. “Non c’è proprio niente da chiarire”. Romano Prodi risponde così alle domande sul ‘caso’ che lo coinvolge. L’ex premier, sabato scorso, rispondendo ad una domanda sul Manifesto di Ventotene, ha tirato i capelli della giornalista Lavinia Orefici, come evidenziano i video diffusi nelle ultime ore da Quarta Repubblica e Di Martedì. “Se si vuole creare l’incidente nei confronti di un vecchio professore, lo si faccia pure. E io gioisco”, dice Prodi a Bruxelles, dopo aver incontrato la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. E se ne va ridacchiando…

IL VIDEO SUL TG1 sul commento di Prodi relativo alla giornalista

Prodi, intanto, incassa il sostegno dem. “Noi, la delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, stiamo con Romano Prodi”, scrive l’europarlamentare Giorgio Gori pubblicando una foto che ritrae la delegazione del Pd con Prodi.

“Da giovane universitario iniziai a seguire la politica con la nascita dell’Ulivo e sulla spinta europeista impressa da Romano Prodi. Con lui non solo abbiamo vinto le elezioni politiche, ma abbiamo costruito, grazie anche alla generosità di altri autorevoli dirigenti, il partito democratico. La destra lo sta attaccando in maniera strumentale perché è simbolicamente il fondatore del centrosinistra che ha saputo vincere ed è sempre stato uno dei più convinti sostenitori dell’Europa politica contrapposta a progetti populisti e nazionalisti che oggi rischiano di prevalere nel nostro continente. Oggi più che mai è importante da parte della nostra comunità rinnovare la stima e la gratitudine nei suoi confronti”, scrive su Facebook il senatore del Pd, Alessandro Alfieri.