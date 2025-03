La piazza pacifista di Conte è già una barzelletta: la porta-gente è la “tiktoker” di Roccaraso, non ci sarà Dibba

Il 5 aprile a Roma

Il vero “pacifista” della prima ora, il “filorusso” anti-Ue, anti-Italia, anti-tutto, ex grillino che va in giro a raccontare le “verità scomode” ai suoi fans, Alessandro Di Battista, detto “Dibba”, ha già fatto sapere che non ci sarà. “Ha altri impegni”, e se non li avesse avuti forse se li sarebbe cercati. In compenso, all’adunata anti-armi e anti-Pd del 5 aprile, a Roma, lanciata dal leader del M5S Giuseppe Conte, ci sarà una vip famosa per i suoi video “trash”, nonché per le sue vicissitudini giudiziarie, Rita De Crescenzo, napoletana assurta ai “disonori” delle cronache per aver guidato i “tiktoker” all’assalto di Roccaraso, con tanto di polemiche e figuracce. Farà da porta-gente, ma il suo ruolo – fanno sapere i grillini – non deriva da un’investitura da parte del Movimento. Ma se aiuterà a riempire piazza del Popolo, perché no? Tiktoker non olet...

La piazza pacifista di Conte e il ruolo della tiktoker Rita De Crescenzo

«Stop alle armi! Il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione», ha annunciato ieri Rita De Crescenzo. «Io ‘nnanze a tutt’ cu ‘o striscione, e tutt quant’ arrete a me. Ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d’Italia, e ci sarà pure il sindaco», ha fatto sapere l’influencer, riferendosi probabilmente al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, già ministro dell’Università nel governo Conte II. Che però nega. La De Crescendo utilizza una locandina dove al posto del simbolo dei pentastellati c’è quello del “Centro provinciale sportivo Libertas” – riconosciuto dal Coni e dai ministeri dell’Interno e del Lavoro – ma l’ente ha già fatto partire una diffida. “Venite, tutto gratis”, è lo slogan della tiktoker. “Chi vuole partire da Napoli alla stazione Centrale, si stanno organizzando i treni e pure i pullman. Tutto gratis: non si caccia ‘na lira. L’importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione, all’una del 5 aprile”, spiega l’influencer, imputata in un processo per traffico di droga per fatti risalenti a una decina di anni fa.