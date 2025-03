La conversione di Famiglia cristiana: crociera pellegrinaggio extra lusso nei Paesi islamici per scoprire il Corano

Ma sulle ostriche è pauperista

Dimenticate Lourdes, accantonate Medjugorie, archiviate Loreto e Pompei, i pellegrinaggi del terzo millennio sono nei Paesi islamici: quelli dove si rischia la galera per possesso di Bibbia o esposizione di simboli cristiani. La straordinaria conversione di Famiglia Cristiana, lo storico settimanale che i lettori/fedeli trovano in parrocchia tra i santini votivi e i foglietti della messa, campeggia nell’ultimo numero in edicola.

I lettori di Famiglia Cristiana condotti a scoprire il Corano

Ai lettori di Famiglia Cristiana viene proposta una splendida crociera sulla nave Msc Euribia (8 giorni/7 notti) alla modifica cifra di 2198 euro cabina interna, non proprio a prezzi da mensa Caritas. Singolare la rotta, quella extralusso di Qatar, Abu Dhabi e Dubai. I fedeli avranno modo di incontrare “addirittura” la “direzione” del settimanale. “Il Giubileo della speranza tra Bibbia e Corano”.

“Una crociera pellegrinaggio davvero speciale alla scoperta di luoghi in cui la differenza culturale diventa ricchezza spirituale e il percorso di dialogo tra religioni racchiude i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune”. Il settimanale precisa che l’itinerario di 8 giorni alternerà momenti liturgici e di spiritualità, incontri con la Direzione di Famiglia Cristiana e dibattiti condotti da esperti di dialogo interreligioso alla visita dei principali luoghi di fede di Vicariati apostolici dell’Arabia meridionale e settentrionale”.

Pauperista sulle ostriche ma tra i Paperoni di Dubai

Non è una novità la crociera pellegrinaggio nella penisola arabica: l’itinerario è stato infatti “battezzato” nell’inverno 2013 dopo l’elezione di Jorge Bergoglio al soglio pontificio. L’anno scorso i pellegrini di Famiglia Cristiana andarono invece a raccogliersi in preghiera sulle spiagge di Tenerife. Vacanze extra lusso al passo con i tempi. Ma dalla doppia morale. Sullo stesso numero, il settimanale cattolico bacchetta il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per aver proposto di abbassare l’Iva sulle ostriche. Sull’esponente di FdI e sul governo è piovuto quindi l’anatema per attaccare un esecutivo che vuole detassare “roba da ricchi”. Chissà se anche sulla nave Msc Euribia che ospita i pellegrini di Famiglia Cristiana le ostriche sono state messe al bando…